1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda süren restorasyon ve inşa edilmesi planlanan teleferik projesinde sona gelindi
 27 Şubat 2020 07:36
Yazdır
Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi

Manastırın restorasyonun tamamlanması ve teleferik projesinin hayata geçirilmesi ile tarihi mekana yıldı 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması tamamlandı.

Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Manastırın 25 Mayıs'ta ziyarete açılması planlanıyor.

TELEFERİK PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastırda, teleferik projesi için de proje hazırlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda olacak teleferik hattı yap, işlet, devret modeli ile hayata geçirecek. Projede 40 kişilik vagonların olacağı teleferik hattı kurulacak.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, teleferiğin Sümela'ya 1 milyonun üzerinde turisti taşıyacağını belirterek, "Oradaki minibüslerle taşıma ayrı bir şey olacak. Teleferikle taşımak ayrı bir görüntü olacak.

Büyükşehir Belediyemizin Doğa Koruma ve Milli Parklarla ortaklaşa yürüttüğü bir projeydi. Sümela Manastırı'nın kapısının girişinden ilk durağı başlayacak. Karşıdaki seyir teraslarına doğru bir kol atacak.

Tekrar Sümela Manastırı'na doğru gelecek. Büyükşehir Belediyemiz bu teleferikleri 40 kişilik büyük vagonlar halinde planlıyor. Yap, işlet, devret modelini ve kar paylaşım modelini ön planda tutarak yapacakları bir proje. Proje bitti, şuanda yatırımcısını bekliyor. Birkaç firma var ilgileniyor. geçen yıl biz orada 4 ayda yaklaşık 400 binin üzerinde turist ağırladık. Özellikle teleferik ve Sümela'nın açılmasıyla beraber bu sayının 1 milyonu geçeceğine eminim" dedi.

'TELEFERİK KATKI SAĞLAR'

Maçkalı esnaf Merve Yaman teleferiğin kendilerine çok büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Yaman, "Sümela Manastırı'nın bize çok büyük katkısı var. Teleferik olan yerler daha çok turist ve müşteri çekiyor. Turistler bu tarafa geldikçe bizim de müşterimiz artar. Bizim için çok önemli. Maçka'yı geçindiren Sümela'dır. Teleferiğin olması bize çok büyük bir katkı sağlar" dedi.

Furkan Güler ise, "Sümela'ya teleferik yapılması turizm açısından çok büyük bir katkı sağlar. Maçka geçimini Sümela Manastırı'ndan sağlıyor. Sümela Manastırı'nın 2-3 yıl kapalı olması esnafı çok etkiledi. Teleferiğin yapılmasını herkes heyecanla bekliyor" diye konuştu.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte üç katlı dükkan çöktü
27 Şubat 2020 08:08		 Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
27 Şubat 2020 06:30
BUDO, Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
27 Şubat 2020 06:18		 Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27 Şubat 2020 05:21
İstanbul'da beklenen lodos gece saatlerinde etkisini gösterdi
27 Şubat 2020 05:20		 Konya'da 'şivlilik' geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi
27 Şubat 2020 00:19
Müdür yardımcısı intihar etmişti, kimse kalmak istemiyor
26 Şubat 2020 23:43		 İngiliz hasta çareyi Türkiye'de buldu
26 Şubat 2020 22:53
Emekli Orgeneral Köksal son yolculuğuna uğurlandı
26 Şubat 2020 22:48		 9 yaşındaki İrfan, Selanik'ten birincilikle döndü
26 Şubat 2020 22:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
İran'ın karantina inadı virüsün yayılmasına neden oluyor
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
İl İmamı: Büyüğümüzle görüştük, Yazıcıoğlu'nu hallettik
İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istibra 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 1
Nisanlisinin bogazini kesip 8 yerinden bicaklayan kadin 2
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 3
Bizi mahkemeye verin diyoruz,vermiyorsunuz 1
kuyucaklı yusuf 1
Tarantula 2
yeşil üzüm 5
toros 1
SON İLANLAR
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam