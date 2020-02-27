Yerli jeneratöre yerli motor
|27 Şubat 2020 07:47
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Yakıt tasarrufu ile dikkat çeken Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör serisi, üç farklı motor seçeneğine sahip 18 jeneratör modeli ile pazara sunuldu. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli jeneratörler dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacak.
Ticari araç üreticisi Ford Otosan bu iş birliği ile daha önce ağır ticari araçlarda kullandığı ECOTORQ motor serisini ilk kez jeneratör motoru olarak kullandı.
Teksan, Ford ECOTORQ Motorlu jeneratörleri Türkiye'nin yanı sıra dünyaya ihraç ederek bu alandaki dış ticaret açığını yüzde 30 azaltacak. Jeneratörler, Avrupalı rakiplerine göre yüzde 10'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, yeni ürünleri Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: Teksan Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisinin Türkiye pazarının yanı sıra yurt dışında da ilgi görmesini bekliyoruz.
Böylece dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacağız. 2019 yılını 100 milyon avro ciro ile kapattık. Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile 10 milyon avro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.
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