İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
|27 Şubat 2020 07:54
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İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:
"07.00 Büyükada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Büyükada, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 06.35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı."
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