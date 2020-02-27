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Türk ekonomisine 60 milyar TL katkı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "4 yılda fona 807 firma devroldu. 60.1 milyar TL aktif büyüklük, 26 milyar TL'lik öz kaynağı yönetiyoruz. 40 bin kişiye istihdam sağlıyoruz" dedi
 27 Şubat 2020 08:00
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Türk ekonomisine 60 milyar TL katkı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fetö operasyonları sonrasında 4 yıl içerisinde fona 807 şirketin devrolduğunu anımsatarak, 26 milyar TL'lik öz kaynak ve 60.1 milyar TL'lik aktif büyüklüğü yönettiklerini söyledi.

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Aydınlı Grup 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Gülal, 807 firma arasında Aydınlı Grup, Erciyes Anadolu Holding, Naksan gibi 13 büyük grubun bulunduğunu, bu firmaları devraldıklarından itibaren geçen süreçte aktiflerini yüzde 40 büyüttüklerini, istihdam sayısını da 40 bin 668'e çıkardıklarını kaydetti.

Satış başlıyor

Gülal, 807 firmadan 640'ının faal olduğunu, 80-90 firmayı tasfiye ettiklerini aktararak, 4-5 aydır fona yeni bir firma gelmediğini ama gelebileceğini ifade etti. Gülal, "Suça iştirak edenlerin kazançlarına el konulması kararına ilişkin hukuki süreç tamamlanırsa TMSF bünyesindeki şirketlerin satışı olabilir. Yerli ,yabancı gruplardan ilgi var. 2020 ve sonrasında satış düşünülebilir" dedi.

Gülal, "(Koronavirüsün olumsuz değil, olumlu katkısı olacak. Çin'de üretim aksayınca firmalar alımlarını Türkiye'ye kaydırıyor" diye konuştu.

Aydınlı cirosunu yüzde 27 büyüttü

TMSF Kayyumluğu'nun Ocak 2017'den beri yönettiği Aydınlı Grup hakkında da bilgi veren Gülal, tekstil ve inşaatta 12 şirketle faaliyet gösteren grubun cirosunun 3 milyar TL'ye ulaştığını aktardı. Gülal,"2018'deki cirosu 2.5 milyar TL'ydi, 2020'de hedef 3.3 milyar TL. Üç yılda 186 mağaza açarak 659 mağazaya ulaştık. Yılsonuna kadar 714'e çıkacak" diye konuştu.

55 yeni mağaza

Gülal, "Grup, hazır giyimde 2019'da bir önceki yıla göre ciroda yüzde 27'lik büyüme başarısı gösterdi. Büyümeye ve ekonomiye katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa ise, 355'i yurtiçi 304 tanesi yurtdışı olmak üzere 2019'da 659 mağazaya ulaştıklarını belirterek, 2020'de 55 yeni mağaza açacaklarını kaydetti.

Safa, "Global markalarımızın dünya çapındaki en başarılı temsilcisiyiz. Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn markalarımız ve Aydınlı, Aymerkez katlı satış mağazalarımızla 2019 yılı hedeflerimize ulaştık. 2020 yılı sonunda da 3.3 milyar TL hedefi gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.

hracat hedefi 550 milyon TL

Şeref Safa, 450 milyon TL olan ihracatı yılsonunda 550 milyon TL'ye çıkartmayı hedeflediklerini, 4 bin 843 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. 2019'da 84. sırada vergi rekortmeni olduklarını hatırlatan Safa, "Kayyum öncesinde 186 milyon euro olan şirket kredi borcu 7 milyon euro'ya çekildi" dedi.

Hanife Baş
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