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İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ operasyonu

Gelen son dakika haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi
 27 Şubat 2020 08:24
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İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ operasyonu

Son dakika haberine göre operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DHA
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