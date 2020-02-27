İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ operasyonu
Gelen son dakika haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi
|27 Şubat 2020 08:24
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