Haseki'de korona hazırlığı
|27 Şubat 2020 08:30
|Yazdır
Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü ihtimaline karşı karantina uygulaması yapılacak hastanelerin listesini geçen günlerde yayımlamıştı. İstanbul'daki olası vakalar Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina ortamında tedavi edilecek. Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise dün koronavirüs hazırlıkları vardı.
Yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiği için birçok bölümü kapalı olan hastanenin yatan hasta katındaki eşyalar görevliler tarafından boşaltıldı. Odaların boşaltılmasının ardından karantina malzemelerinin katlara taşınacağı belirtildi. Binaya giriş çıkışlar yasaklanırken, görevliler virüs şüphesi taşıyan hastaların bu bölümlerde tedavi altına alınacağını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Regaib Kandili' mesajı
27 Şubat 2020 10:32
|Bakanlıktan Kapatılan DPB'nin işleri hakkında kurumlara genelge
27 Şubat 2020 10:05
|TFF'de 30 personelin işine son verildi
27 Şubat 2020 09:54
|İstanbul Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
27 Şubat 2020 07:54
|Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
26 Şubat 2020 21:53
|Elazığ'da depremzedelere kira yardımı ödemeleri başladı
26 Şubat 2020 20:58
|400 komanda askeri uçakla Hatay'a geldi
26 Şubat 2020 20:06
|'Elazığ'daki 62 bin konut tek tek dijital ortama girildi'
26 Şubat 2020 18:52
|CTE, 19 bin personele, 521 eğitim programı uygulayacak
26 Şubat 2020 18:39
|Bakan Koca: İran'dan gelen vatandaşlarda virüs belirtisi yok
26 Şubat 2020 18:27