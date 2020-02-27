112'yi arayanın kişisel verileri ile konum bilgisi tespit edilecek
|27 Şubat 2020 08:37
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Düzenlemeye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın veya valiliğin talebi üzerine GSM şirketleri abonelerinin telefon ve konum bilgilerini 112 acil çağrı merkezlerine verecek.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, düzenlemede kişisel veriler olaya maruz kalan kişilerle sınırlı olacak ve bilgiler daha sonra başka amaçla kullanılamayacak.
MİNİMUMA İNECEK
Düzenlemenin gerekçesinde, afet ve acil durum hallerinde 112 acil çağrı merkezlerince can ve mal kayıplarını minimuma indirmek, olaya daha etkin müdahale etmek ve gerektiğinde tekrar irtibat kurmak için gelen aramalara ilişkin telefon abone ve konum bilgilerinin temin edilmesinin fayda sağlayacağı belirtildi.
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