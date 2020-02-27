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İl İmamı: Büyüğümüzle görüştük, Yazıcıoğlu'nu hallettik

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı Bylock yazışmalarıyla gün gün ortaya çıkıyor.
 27 Şubat 2020 08:46
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İl İmamı: Büyüğümüzle görüştük, Yazıcıoğlu'nu hallettik

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı git gide belirginleşiyor.

Hürriyet'ten Nedim Şener'in haberine göre: Örgütün Elazığ il avukatlar sorumlusu olarak görev yapan Abdullah Önder'in Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade, soruşturmanın bu yönde derinleştirilmesini sağladı.

8 Mayıs 2018'de savcılığa giden itirafçı Abdullah Önder, cinayetteki FETÖ parmağı hakkında isim isim, yer yer, tarih tarih itiraflarda bulundu.

Önder'in itiraflarına delil olarak gösterdiği ByLock yazışmaları ve HTS kayıtları da suikastta FETÖ parmağını teyit ediyor.

Dünkü yazımda Abdullah Önder'in aktardığım itiraflarını kısaca hatırlatayım...

*

ERDOĞAN'A SUİKAST EKİBİ

İtirafçı Abdullah Önder, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü eski astsubay Aydın Özsıcak ve binbaşı Davut Uçum'un avukatlığını FETÖ üyesi Mustafa Atalar'ın aldığının ortaya çıkmasının örgütte büyük bir paniğe yol açtığını anlattı.

FETÖ'cü Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, kaza olur olmaz enkaza ulaşan, Muhsin Yazıcoğlu'nu en son sağ olarak gören ve kamera kaydı alıp, "helikopterin beyni" diye adlandırılan tüm elektrik cihazları söken ekibin içinde yer alıyordu.

Olaydan sonra 132 kişi ile birlikte FETÖ'cü Özsıcak ve Uçum hakkında da soruşturma açıldı.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYİ YÜREĞİN KALDIRMAZ'

İtirafçı Abdullah Önder, avukat Mustafa Atalar'ın elinde Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce çekilmiş görüntülerinin olduğunu, izlemek istediğinde ise "İzlemeye yetkin yok, zaten görüntüleri yüreğin kaldırmaz, bunlar ortaya çıkarsa yer yerinden oynar" dediğini anlattı.

Yazıcıoğlu dosyası üzerindeki gizliliğin sona ermesiyle FETÖ üyesi askerler Özsıcak ve Uçum'un avukatının FETÖ mensubu Mustafa Atalar olduğu ortaya çıktı.

Elektronik cihazları söken ve yok eden FETÖ mensuplarının avukatlığını örgütten bir ismin yaptığının anlaşılması paniğe yol açtı.

Durumdan habersiz olan Abdullah Önder, ifadesinde konuyu Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu ve FETÖ'nün 12 ilin bağlı olduğu Gaziantep bölgesi hukuk derneklerinin sorumlusu avukat Turan Canpolat ile görüştüğünü anlattı.

TÜRKİYE İMAMI BARBAROS DEVREDE

İtirafçı Önder'in anlattığına göre...

Konu en sonunda FETÖ'nün tepe yöneticisi olan Barbaros Kocakurt'a iletilmiş. Kocakurt da FETÖ elebaşı Gülen ile görüşmüş. Bunun üzerine İstanbul'da bir heyet toplanarak konuyu kapatmış.

İtirafçı Abdullah Önder ifadesinde ayrıca konudan haberdar edilen Fetullah Gülen'in, helikopterdeki cihazları söken FETÖ'cü askerlerin avukatlığını örgütten birisinin almasını "bomba" diye nitelendirdiğini, "Ortaya çıkarsa altından kalkamayız" dediğini aktardı.

Abdullah Önder, tüm anlattıklarının ByLock yazışmalarında yer aldığını, HTS kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi.

İŞTE BYLOCK YAZIŞMALARI

Konuyla ilgili yapılan ByLock sorgulaması ve HTS incelemeleri Abdullah Önder'in itiraflarını teyit etti. İtirafçı Abdullah Önder'in FETÖ içindeki yöneticisi Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu ile FETÖ üyesi Ömer Hakan Kısıkkaya arasında geçen ByLock yazışmasında, Yazıcoğlu dosyası, Türkiye imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmesi, FETÖ heyetinin İstanbul'daki toplantısı, Gülen'in olaya verdiği tepki ve müdahalesi ayrıntılı biçimde yer alıyor.

İkili arasındaki ByLock yazışması şöyle:

*

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):

Süreci şu ana kadar yürütenlerle gitmeyebilir bu iş. Gitmiyor zaten. Ani kıvrak geleceğe dönük kararlar alamıyorlar.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Yurtiçinde misin dışarıda mı? Evet.

Mehmet Durakoğlu (ByLock User ID 194966):

Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O Büyüğümüzle görüştü. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim noktayı koyduk.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Hepsi bu.

Mehmet Durakoğlu

(ByLock User ID 194966):

Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde Büyüğümüz "sürecin en sıkıntılı hadisesiydi" dedi. Bizim abilere kalsak, "ne var ki" dedi bazıları.

Hızlı hareket edilemedi Malatya hadisesinde bana göre. Selam dua. İstanbul'da bol okuyorum.

Ömer Hakan Kısıkkaya (ByLock User ID 1567):

Evet neyse hayırlısı memleketteyim görüşürüz sonra inş.

HTS KAYITLARINDAKİ TRAFİK

İTİRAFÇI Abdullah Önder, FETÖ'cü avukat Mustafa Atalar'ın, FETÖ üyesi askerlerin avukatlığını aldığının ortaya çıkmasından sonra, tepkiler üzerine Ayhan Özsıcak'ı telefonla arayıp bu görevini bıraktığını anlatmıştı. Yapılan teknik incelemede Önder'in sözünü ettiği tarihte Özsıcak ile avukat Atalar arasındaki telefon görüşmesi tespit edildi.

Önder, Durakoğlu'nun konuyu halletmek için FETÖ Türkiye imamı Barbaros Kocakurt ile görüşmek üzere İzmir'e, daha sonra heyet ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiğini anlatmıştı. HTS kayıtlarına göre Durakoğlu'nun...

23 Mayıs 2014 günü 05.02'de Elazığ'da, 08.19'da Gaziantep'te, 15.40'ta Ankara'da, 17.18'de İzmir'de, 21.44'te İzmir havaalanında, 23.18'de İstanbul'da, bir gün sonra 24 Mayıs 2014 günü tekrar Elazığ'da olduğu ve gittiği yerlerde görüştüğü kişiler de belirlendi.

Öte yandan, FETÖ'cü askerlerin avukatı Mustafa Atalar'ın, 17 Mayıs 2014 saat 16.34'te FETÖ üyesi Turan Canpolat ile Amerika'ya gitmek üzere havaalanından çıkış yaptığı, ikilinin 22 Mayıs 2014 günü saat 13.12'de Türkiye'ye birlikte giriş yaptıkları ortaya çıktı.
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