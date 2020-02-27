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Taksici-Martı kavgası başlıyor

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerine 'haksız kazanç' gerekçesi ile tepki gösteren taksicilerin yeni hedefi kiralık scooter uygulaması 'Martı' oldu.
 27 Şubat 2020 08:54
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Taksici-Martı kavgası başlıyor

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerine 'haksız kazanç' gerekçesi ile tepki gösteren taksicilerin yeni hedefi kiralık scooter uygulaması 'Martı' oldu. Taksiciler, Martı şirketi ve vatandaş konuyla ilgili şunları söyledi:
TAKSİCİLER: SCOOTER'LARA İZNİ KİM VERİYOR

Elektrikli scooter olan Martı, vatandaşların bir mobil uygulama ile diledikleri yerden başka bir noktaya ulaşmasını sağlarken taksiciler sosyal medya üzerinden 'Martı'ları hedef alan paylaşımlarda bulundu. Paylaşılan bir videoda "Cadde ve sokakları işgal eden bu Martı isimli scooterlara izni kim veriyor? Hem güvenlik açısından son derece tehlikeli, hem de yollar işgal altında. 5 bin hırsız için altyapı hazırlanıyor. Taksiciler bir plakaya bedel öderken bunlar yüzlerce araç için bedel ödemiyor. Bunların tek amacı 2 bin liralık bir aletle akşama kadar para kazanmak" ifadeleri kullanıldı. Taksici esnafı temsilcileri ise "Söz konusu araçla ilgili paylaşılan ifadelerin çoğuna katılmıyoruz. Bizim bu araçla ilgili rahatsız olduğumuz tek nokta kaldırımlarda ve yol kenarlarında vatandaşlara zorluk çıkarması" dedi.

MARTI: AMAÇ PAYLAŞIM EKONOMİSİ

MARTI uygulaması tarafından yapılan açıklamada ise her türlü işlem için vergi ödendiği belirtilerek, "Hedefimiz paylaşım ekonomisini toplumun her kesimine yaymak. Martı şu anda 450 kişiye istihdam sağlıyor. Amacımız ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir bir sitem oluşturmak" denildi.

VATANDAŞ: ENGELLİLER İÇİN SORUN OLUYOR

MARTI uygulaması ile ilgili diğer bir eleştiri konusu da araçların kullanım sonrası gelişigüzel bırakıldıkları kaldırımlarda engelli vatandaşlar için sorun oluşturması. Martı adı verilen sessiz araçların görme ve işitme engellilerle yaşlılar için tehlikelere yol açtığını belirten Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, "Motosikletler ve bisikletlerden sonra şimdi Martı adı verilen bu sessiz araçlar yaya yollarındalar" dedi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre: CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, büyük kentlerde hızla yayılan elektrikli scooter'ları Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sunan Tekin, elektrikli scooter'ların sağladığı pek çok avantajın yanı sıra çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirdiğini savunarak, scooter kullanımının denetlenmesini istedi.


Ulaşımda yeni tartışma Taksi-Martı kavgası
İLK KAZA: ARACIN ALTINDA KALDI

İstanbul'da son dönemde yaygınlaşan ve kiralanarak kullanabilen elektrikli scooter'da ilk ölümlü kaza önceki gün meydana geldi. 17 yaşındaki Okan Yıldız hayatını kaybetti.

KAĞITHANE Çeliktepe'de yaşayan Okan Yıldız, 22.00 sıralarında evinden çıktı. Büyükdere Caddesi'ne yürüyerek gelen lise öğrencisi Yıldız, son günlerde popüler olan Martı uygulaması üzerinden elektrikli scooter kiraladı. Cadde üzerinde bir süre scooter'ı süren Yıldız, Sarıyer yönünde sağ şeritten ilerliyordu.
Sanayi Mahallesi sapağından geri dönmek için sol şeride geçmek istedi. Yıldız orta şeride geldiğinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen Yunus Yiğit Ezgi'nin kullandığı otomobil, scooter'a arkadan çarparak altına aldı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen Yıldız, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ezgi dün 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

MARTI: ŞOFÖR ALKOLLÜYDÜ

Martı uygulaması yetkilileri, kazaya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kullanıcı 26 Ocak 2002 doğumlu görünüyor. Kendi ismine olan kredi kartı ile uygulamayı kullanıyor. Olay bizi çok üzdü. Araçlarımızda ışıklandırma var. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Kazayı takip ediyoruz."
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