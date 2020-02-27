Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçlarını açıkladı
|27 Şubat 2020 09:19
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Milli Eğitim Bakanlığı, Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçlarını açıkladı.
Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları
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