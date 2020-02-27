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Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçlarını açıkladı
 27 Şubat 2020 09:19
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Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçlarını açıkladı.

Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız

Memurlar.Net
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