Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|27 Şubat 2020 09:50
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, güne düşüşle başladı
27 Şubat 2020 10:09
|Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer
26 Şubat 2020 23:28
|Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
26 Şubat 2020 22:03
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
26 Şubat 2020 18:17
|Altının düşüşü bugün de devam etti
26 Şubat 2020 17:32
|Dövizde gün sonu fiyatları
26 Şubat 2020 17:21
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
26 Şubat 2020 13:12
|Çeyrek altın ne kadar?
26 Şubat 2020 12:51
|Gün ortasında dolar yükselişte
26 Şubat 2020 12:20
|Gram altın 325 lira seviyelerinde
26 Şubat 2020 10:34