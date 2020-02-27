Haluk Levent ünlü oyuncuya meydan okudu: Ben daha pahalıyım
|27 Şubat 2020 09:46
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İhtiyacı olan herkese yardım elini uzatan AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya paylaşımı ile oyuncu Johnny Deep'e göndermede bulundu.
Kuruculuğunu yaptığı ve başkanlığını üstlendiği AHBAP Derneği üzerinden ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve büyük çaplı yardım destekleri alabilmek adına dikkat çekici vaatlerde bulunan Haluk Levent, sosyal medyada gördüğü bir haber üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu.
Oyuncu Johnny Depp'in, müzik grubu Hollywood Vampires ile 13 Eylül'de İstanbul'a konser vermeye geleceğini söyleyen ve konser için VIP kategorisinden bilet alanların 10 bin lira karşılığında başta Depp olmak üzere diğer grup üyeleri ile tanışıp fotoğraf çektirebilme şansı yakalayacağı yönündeki haberi takipçilerine ulaştıran Levent dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Kendisinin büyük çaplı bağış yapanlara çeşitli vaatlerde bulunduğunu hatırlatan ve bu vaatleri üzerinden haber de olan Levent, 10 bin lirayı ucuz bularak 'Johnny Deep'ten daha pahalıyım' şeklinde bir yoruma imza attı.
Paylaşımını örneklerle süsleyen Haluk Levent, bu satırları üzerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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