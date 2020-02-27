TFF'de 30 personelin işine son verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, uzun zamandır masasında beklettiği rapor doğrultusunda düğmeye bastı. TFF'nin çeşitli birimlerinden 30 kişinin iş akdini sonlandırdı.

TFF Denetleme Kurulu, federasyon kadrolarının haddinden fazla şişirildiğini belirterek, azaltılmasını istedi. Kurul, hazırladığı raporda mevcut personelin yüzde 25'nin zaman kaybedilmeden işten çıkartılmasını önerdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, raporda bir kişinin yapabileceği işin birden fazla kişiye havale edildiği ve aralarında da 3 kata varan maaş farkları bulunduğunu tespit etti. Yine raporda kurum personeli olmayan kişilere uçak biletleri alınıp konaklama olanağı sağlandığı da kaydedildi.

Birçok birimde birden fazla müdür kadrosu bulunduğu ve bunun da yetki ve sorumluluk karmaşasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, uzun zamandır masasında beklettiği rapor doğrultusunda bugün düğmeye bastı. TFF'nin çeşitli birimlerinden 30 kişinin iş akdini sonlandırdı.

TFF Denetleme Kurulu, federasyon kadrolarının haddinden fazla şişirildiğini belirterek, azaltılmasını istedi. Kurul, hazırladığı raporda mevcut personelin yüzde 25'nin zaman kaybedilmeden işten çıkartılmasını önerdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, raporda bir kişinin yapabileceği işin birden fazla kişiye havale edildiği ve aralarında da 3 kata varan maaş farkları bulunduğunu tespit etti. Yine raporda kurum personeli olmayan kişilere uçak biletleri alınıp konaklama olanağı sağlandığı da kaydedildi.

Birçok birimde birden fazla müdür kadrosu bulunduğu ve bunun da yetki ve sorumluluk karmaşasına sebebiyet verdiği kaydedildi.