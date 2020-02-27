Borsa, güne düşüşle başladı
|27 Şubat 2020 10:09
|Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.195,73 puan ve yüzde 1,04 değer kaybederek 113.975,54 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding endeksi yüzde 0,89 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile spor oldu.
Dün tepki alımlarının güçlenmesi ile toparlanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 artışla 115.171,27 puandan tamamladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve küresel ekonomiye etkilerinin daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine ilişkin tahminler, dünya borsalarındaki satıcılı seyrin devam etmesine neden oluyor.
Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 konusunda açıklama yapacağı haberi ile pay piyasalarında sınırlı da olsa toparlanmalar görülmesine karşın, konuşmanın çözüm ile ilgili yeni bir bilgi içermemesi hayal kırıklığına neden oldu.
Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, veri gündeminde ise ABD'nin 4'üncü çeyrek büyümesinin öne çıktığını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.200'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar güne yükselişle başladı
27 Şubat 2020 09:50
|Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer
26 Şubat 2020 23:28
|Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
26 Şubat 2020 22:03
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
26 Şubat 2020 18:17
|Altının düşüşü bugün de devam etti
26 Şubat 2020 17:32
|Dövizde gün sonu fiyatları
26 Şubat 2020 17:21
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
26 Şubat 2020 13:12
|Çeyrek altın ne kadar?
26 Şubat 2020 12:51
|Gün ortasında dolar yükselişte
26 Şubat 2020 12:20
|Gram altın 325 lira seviyelerinde
26 Şubat 2020 10:34