1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi

Kahta devlet hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr Şevket Ergun Güzel, iddialara göre yolsuzluğa karşı çıktığı için Hastanenin sekreteri tarafından darp edildi.
 27 Şubat 2020 10:29
Yazdır
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi

İddialara göre bundan 2 ay önce Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Abdulkadir D., Dr Ergun Güzel'e imzalaması için bir rapor gönderdi. Raporun usulsüz olduğunu ve devleti zarara uğrattığını ileri süren Dr Güzel raporu imzalamadı. Olay sağlık bakanlığına intikal ediyor, başhekim ve diğer şahıslar hakkında soruşturma açılıyor.

Bakanlık müfettişlerinin olayı soruşturmasıyla, Başhekim Dost tarafından sürekli tehdit ve tacizlere maruz kaldığını söyleyen Dr Şevket Ergun Güzel şunları söyledi.

"Benim , Başhekim Abdülkadir D. diğer Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve medikalcı Ayan B'..nin birlikte yaptıkları ihalede, çok yüksek fiyat nedeniyle kamu zararı oluşturduğu, ihale ve hasta ameliyatında kullanılmadığı halde kazanç sağlamak için fatura edilen malzeme yolsuzlukları ile ilgili soruşturma açtırmıştım. 2 hafta önce konu ile ilgili hastaneye bakanlık müfettişi gelmişti. 2 ay önce başhekimin gönderdiği uygunsuz raporu imzalamadığım için başhekimin talimatıyla 'sana gönderilen raporu imzala bu Kahta'nın iti köpeği çoktur diye' tehdit eden başhekim sekreterliğini ve uygunsuz işlerini takip eden Osman Y'.. tarafından bugün bir sorununuz varsa konuşarak halledelim diye çağırıldım. Hastanenin 300 metre ilerisinde boş bir arazide 'seninle bir derdim yok başhekim diğer ortopediat Bülent T. ve medikalcı Ayan B'..nin yaptığı yolsuzluklar nedeniyle ceza alacaklar sen haddini bil bana dik dik bakma diye uyardım.

Bunun üzerine sana daha önce söylediğim gibi başhekime dokunmaya çalışan bana dokunmaya çalışmıştır diye üzerime saldırarak darp etti. Gözümden, çenemden ve dudağımdan yara aldım."

Dr. Güzel, saldırıdan sonra kendisini darp eden şahıs ve başhekimden davacı oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yalova Belediyesi'nde yolsuzluktan 3 kişiye gözaltı
26 Şubat 2020 02:12		 Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
19 Şubat 2020 08:29
Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
18 Şubat 2020 08:00		 Yalova Belediyesi: Tutuklanan şahıs 41 kez dolandırmış
14 Şubat 2020 12:33
Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
07 Şubat 2020 16:00		 Rüşven alan 2 tapu memuru tutuklandı
18 Ocak 2020 14:56
Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!
19 Aralık 2019 17:25		 Gümrükte rüşvet operasyonunda 18 şüpheliye gözaltı
07 Ekim 2019 12:26
Köstebek polislere 150-200 bin TL rüşvet
26 Eylül 2019 09:40		 1 milyonu zimmetine geçiren müdüre gözaltı
24 Eylül 2019 14:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor14:05 - Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar14:03 - KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı13:58 - Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı13:54 - İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı13:50 - Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı13:47 - Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu13:47 - Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?13:43 - Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor13:38 - Mezun olduğu okulu soydu
13:28 - İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi13:28 - 'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'13:25 - Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak13:23 - Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı13:16 - Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında13:12 - Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor13:10 - 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Volkan babacan 2
online kurs 1
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 2
Çocuk bezini değiştiren adam 3
ffp 1
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 4
online bahis 4
şu an çalan şarkı 1
maria sharapova'nın tenisi bırakması 1
12 yaşından küçük çocukların topa kafa vurmalarının yasaklanması 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam