1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 326 lira seviyelerinde

Gram altın 326 lira, çeyrek altın 530 lira ve Cumhuriyet altını 2.171 liradan işlem görüyor
 27 Şubat 2020 10:39
Yazdır
Gram altın 326 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 326 liradan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 324,3 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 326 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını da 2.171 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.652,7 dolara kadar yükseldikten sonra 1.645 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları ve salgına yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesinin etkisiyle altının ons fiyatının güvenli liman alımlarıyla yükseldiğini ifade etti.

Çin'deki yeni vaka sayısındaki artış hızı yavaşlasa da Güney Kore'deki hızlı artışın yanı sıra İran ve İtalya'nın ardından Brezilya ve Yunanistan başta olmak üzere başka ülkelerde de yeni vakaların görülmesiyle risk algısının arttığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
27 Şubat 2020 13:08		 Çeyrek altın ne kadar?
27 Şubat 2020 12:58
Gün ortası döviz fiyatları
27 Şubat 2020 12:07		 Borsa, güne düşüşle başladı
27 Şubat 2020 10:09
Dolar güne yükselişle başladı
27 Şubat 2020 09:50		 Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer
26 Şubat 2020 23:28
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
26 Şubat 2020 22:03		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
26 Şubat 2020 18:17
Altının düşüşü bugün de devam etti
26 Şubat 2020 17:32		 Dövizde gün sonu fiyatları
26 Şubat 2020 17:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor14:05 - Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar14:03 - KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı13:58 - Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı13:54 - İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı13:50 - Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı13:47 - Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu13:47 - Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?13:43 - Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor13:38 - Mezun olduğu okulu soydu
13:28 - İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi13:28 - 'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'13:25 - Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak13:23 - Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı13:16 - Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında13:12 - Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor13:10 - 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
online dershane 2
Anasından doğduğuna pişman etmek 1
Çocuk bezini değiştiren adam 3
maria sharapova'nın tenisi bırakması 1
ülkemizde maske fiyatlarının artması 7
Julia Roberts 1
bir aylığına yazan nickler 1
erkan naldemirci 2
Kim en cok ahlak bekciligi yapiyorsa en ahlaksiz odur 4
Efsane üçlü 7
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam