'Olası İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz'

Soylu, "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı." dedi.

"150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı"

Depremin ardından şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandığını belirten Soylu, "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcandığını bildirdi.

"Olası deprem için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz"

Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırladıklarını dile getiren Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık." ifadelerini kullandı.

"Elazığ ve Malatya'da nisan ayının sonunda hayat normale dönecek"

Soylu, "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek." dedi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık."

"İmralı'daki yangınla ilgili bir risk söz konusu değil"

İçişleri Bakan Soylu, İmralı'daki yangınla ilgili, "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil." şeklinde konuştu.

"PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır"

Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz. PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56."