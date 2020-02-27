'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
|27 Şubat 2020 10:53
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Haberglobal'in aktardığına göre, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada herhangi bir memurdan farkının olmadığını belirten Yavaş, şunları söyledi:
"İhaleleri açık yapmaya başladık. ASKİ'nin boru ihalesini 400 bin kişi izledi. İnsanlar verdikleri paranın nasıl harcandığını görmek istiyor. Bu açık ihaleler sayesinde 670 milyon TL bütçe fazlası verdik. Tabii bu paralarla borçları ödüyoruz.
Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor.
'Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur'
Devlet yönetiminin asla sizin üzerinizde bir şey olmadığını ve sizin Anayasa'da verdiğiniz yetkiyle sizi yönettiklerini bilerek, öyle koca koca arabalarla ve korumalarla gidenlere bakmayın. Onlar aslında haksızlık yapıyorlar.
Hukukun en iyi uygulandığı ülkelerin listesini bir kağıda yazın. Sonra da milli gelirin en yüksek olduğu ülkeleri yazın. İki listeyi karşılaştırdığınızda, yan yana geldiklerini göreceksiniz. Eğer hukuk yoksa, ekonomi de yoktur arkadaşlar."
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