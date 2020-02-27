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Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor

Yerli otomobil için üretim tesislerinin kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde 12 Mart'ta fabrikanın kuruluş lansmanı yapılacak.
 27 Şubat 2020 13:12
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Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor

Bursa Milletvekilleri Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) buluştu. Toplantının ana gündemi yerli otomobil fabrikası oldu. Fabrikanın kuruluş lansmanının 12 Mart'ta Gemlik'te yapılması da kararlaştırıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Milletvekillerini ve Bursa İli Oda Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarını Ankara'da ağırladı. Gemlik'ten toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir ve Borsa Başkanı Özden Çakır katıldı.

TOBB Birlik Merkezi'nde gerçekleşen öğle yemeğine AK Parti'den TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Zafer Işık, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ile CHP'den Erkan Aydın ve MHP'den Hidayet Vahapoğlu katılırken, yemekte BTSO Başkanı İbrahim Burkay'la beraber 17 ilçenin Ticaret odası ve borsası başkanları da hazır bulundu.

Toplantıda Bursa'nın çok önemli bir ekonomik güç olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, potansiyelinin tam olarak kullanılması halinde ülke ekonomisine katkısının daha da artacağını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Bursa ilinin temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunurken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Bursa Milletvekillerine ve Oda Borsa Başkanlarına bilgilendirmede bulundu.

Bursa TB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da Bursa'nın neferleri olarak bir araya geldiklerine işaret ederken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na, iş dünyası adına Bursa'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Matlı, şehrin ekonomisinin ele alınması açısından toplantının önemine dikkat çekti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da göreve geldiklerinden bu yana ortak akıl toplantıları yaptıklarını söyledi. Burkay, yürüttükleri projelerin Türkiye'ye rol model olacak çalışmalar olduğuna vurgu yaparak, "Bakan ve Milletvekillerimize Bursa'nın meselelerinden dolayı dertlendikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Memurlar.Net
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