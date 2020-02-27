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Trump'tan coronavirüs açıklamasındaki Türkiye detayı!

ABD Başkanı Donald Trump dün gece corona virüsü ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında Washington'ın Covid-19 isimli virüse hazır olduğunu söyleyen Trump, bir harita üzerinden konuştu. Haritada Türkiye hakkında da bilgiler yer aldı.
 27 Şubat 2020 10:58
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Trump'tan coronavirüs açıklamasındaki Türkiye detayı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece yaptığı basın toplantısındaki corona virüsü ile ilgili açıklamalar gündem oldu. Beyaz Saray'da Covid-19 kod adlı corona virüsü ile ilgili konuşan Trump, virüsün ABD'ye karşı oluşturduğu riskin halen çok düşük bir seviyede olduğunu söyledi.

Trump, Washington yönetiminin vakalardaki artış karşısında çok hazır olduklarını söylerken bir harita ve grafik üzerinden değerlendirmelerde bulundu. ABD'de corona virüs tehdidinin düşük olduğunu söyleyen Trump'ın elindeki haritada Türkiye'nin de olması dikkat çekti.

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinden çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü hakkındaki açıklamaları harita üzerinden değerlendiren Trump'ın elinde tuttuğu kağıtlarda, "Bir salgına en hazır ve en hazırlıksız ülkeler" başlığı yer alıyor. Haritanın üzerinde, "2019'da bir hastalık/salgın olması durumunda en iyi müdahale edebilecek ve edemeyecek ülkeler" ifadesi yer alırken, haritada kırmızı renkte gösterilen bölgeler en hazırlıksız, açık sarı renkli ülke ve bölgeler ise en hazır ülkeler olarak gösteriliyor.

HARİTADA TÜRKİYE SARI RENKLİ

Trump'ın elinde tuttuğu haritada ise turuncu renkli noktalar "orta derecede hazır" olarak gösteriliyor. Trump'ın John's Hopkins Hastanesi'nin NTI ve EIU ile birlikte yaptığı araştırmayı kullandığı sunum sırasında yakından çekilen bir fotoğraf harita üzerinde Türkiye'nin de olduğunu gösteriyor.

Trump'ın elinde tuttuğu haritada ABD, İngiltere ve Hollanda en hazır ülkeler olarak gösterilirken, Kuzey Kore, Somali ve Ekvador Ginesi en hazırlıksız ülkeler olarak göze çarpıyor. Trump'ın elinde tuttuğu ve sunumunu dayandırdığı haritada Türkiye de yer alıyor. Haritada Türkiye orta derecede hazırlıklı ülkeler arasında yer alıyor.

TOPLAM HASTA SAYISI 46.476

Aralık ayından beri dünya genelinde 2 bin 804 kişinin ölmesine sebep olan corona virüsü vakalarından 32 bin 906 kişinin iyileştiği belirtildi. İstatistik sitesi 'worldometers'ın verilerine göre; corona virüsüyle enfekte güncel hasta sayısı ise 46 bin 476. Bunlardan 8 bin 469'unun durumu "ciddi" ya da "kritik" olarak sınıflandırılıyor.


CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.
Memurlar.Net
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