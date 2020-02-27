1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Emeklilere verilecek promosyon en az bir maaş tutarı olmalı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere bankalar tarafından verilecek promosyon tutarının, bir maaş olarak güncellenmesi gerektiğini söyledi
 27 Şubat 2020 11:04
Yazdır
'Emeklilere verilecek promosyon en az bir maaş tutarı olmalı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere bankalar tarafından verilecek promosyon tutarının, bir maaş olarak güncellenmesi gerektiğini söyledi

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilerin bankalar tarafından verilen maaş promosyonu düzenlemesinin 2007'de gündeme alındığını, 2017'de uygulamaya geçtiğini anımsattı.

Bu ay itibarıyla promosyon düzenlemesinin sona erdiğini belirten Gürer, yeni dönem için de promosyon düzenlemesinin uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Gürer, promosyonla ilgili güncelleme yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ederek, emeklilerin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, verilecek promosyon tutarının bir maaştan aşağı olmaması gerektiğini söyledi.

Mevcut durumda 300-400 lirayı aşmayan bir promosyon ödemesi yapıldığını anımsatan Gürer, promosyonun emekliler için ciddi bir beklenti olduğunu kaydetti.

Emeklilerin yaşam koşullarının "ekonomik krizle birlikte iyice ağırlaştığını" söyleyen Gürer, "4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 750, yoksulluk sınırı 7 bin 353 liraya çıkmıştır. Promosyon ile ilgili yapılacak destek mutlaka güncellenmeli ve bir maaş tutarına çıkarılmalıdır." dedi.

Bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin de artırılması ve bin lira yerine asgari ücrete yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, emekliler ile ilgili intibak düzenlemesinin de hayata geçirilmesini istedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?
27 Şubat 2020 13:47		 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'
27 Şubat 2020 13:10
'Meclis'te, koronavirüs karşısında milletvekilleri de risk altında'
27 Şubat 2020 12:57		 Soylu'dan Abdullah Gül tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar
27 Şubat 2020 12:54
Soylu: Bekçilerin kimlik sorma tartışması çok saçma
27 Şubat 2020 11:56		 İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması
27 Şubat 2020 11:53
Erbakan'ın yakın koruması 28 Şubat'ı anlattı
27 Şubat 2020 11:51		 İmralı yangını Süleyman Soylu'ya soruldu
27 Şubat 2020 11:27
'Yeni imar barışı süreci planlanmıyor'
27 Şubat 2020 11:16		 Kamu Başdenetçisi Malkoç: 28 Şubat'ı demokrasi ve sandık bitirdi
27 Şubat 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor14:05 - Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar14:03 - KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı13:58 - Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı13:54 - İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı13:50 - Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı13:47 - Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu13:47 - Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?13:43 - Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor13:38 - Mezun olduğu okulu soydu
13:28 - İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi13:28 - 'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'13:25 - Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak13:23 - Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı13:16 - Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında13:12 - Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor13:10 - 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kazandığı maçın tarihini dövme yaptırmak 3
covid 19 1
seni sevmeyen ölsün 2
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 4
deniz türüç 5
Anasından doğduğuna pişman etmek 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
toros 1
Başkası yapinca sorun olmazken biz yapinca sorun olmasi 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam