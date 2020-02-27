Koronavirüs olduğunu ihbar edene para ödülü verilecek

Yeni tip Corona virüsün çıktığı yer olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir kentte, corona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek.

Söz konusu parayı almak için tek şart ise, hastaneye başvuran kişide corona virüsüne rastlanması geriyor.

Yeni tip Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde corona virüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.

Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 corona virüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.

Çin'de Qianjiang kenti dışında bazı bölgelerde corona virüsü ile mücadele için "para ödülü" yöntemine başvuruluyor.

Yeni tip Corona virüsünün merkezi olan Hubey bölgesinde şimdiye kadar 65 bin vakaya rastlandı ve 2 bin 600 ölüm yaşandı.

Dünya çapında ise yeni tip corona virüs vakası 80 bini aşarken, 2 bin 800'den fazla insan yaşamını yitirdi.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA: