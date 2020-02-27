1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs olduğunu ihbar edene para ödülü verilecek

'Corona virüsü olduğunu ihbar edene tek şartla 1400 dolar
 27 Şubat 2020 11:13
Yazdır
Koronavirüs olduğunu ihbar edene para ödülü verilecek

Yeni tip Corona virüsün çıktığı yer olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir kentte, corona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek.

Söz konusu parayı almak için tek şart ise, hastaneye başvuran kişide corona virüsüne rastlanması geriyor.

Yeni tip Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde corona virüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.

Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 corona virüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.

Çin'de Qianjiang kenti dışında bazı bölgelerde corona virüsü ile mücadele için "para ödülü" yöntemine başvuruluyor.

Yeni tip Corona virüsünün merkezi olan Hubey bölgesinde şimdiye kadar 65 bin vakaya rastlandı ve 2 bin 600 ölüm yaşandı.

Dünya çapında ise yeni tip corona virüs vakası 80 bini aşarken, 2 bin 800'den fazla insan yaşamını yitirdi.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor
27 Şubat 2020 14:12		 Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor
27 Şubat 2020 13:43
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
27 Şubat 2020 13:28		 Trump'tan coronavirüs açıklamasındaki Türkiye detayı!
27 Şubat 2020 10:58
Tokalaşmadığı için vatandaşlık belgesi alamadı
27 Şubat 2020 10:06		 Dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı
27 Şubat 2020 09:28
Muhalifler İdlib'de Serakib kasabasını geri aldı
27 Şubat 2020 08:22		 750 saatte 1 milyon kibritle roket yaptı
27 Şubat 2020 08:09
ABD'nin ilk Türk belediye başkanı, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi
27 Şubat 2020 08:07		 İran'ın karantina inadı virüsün yayılmasına neden oluyor
27 Şubat 2020 07:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor14:05 - Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar14:03 - KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı13:58 - Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı13:54 - İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı13:50 - Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı13:47 - Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu13:47 - Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?13:43 - Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor13:38 - Mezun olduğu okulu soydu
13:28 - İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi13:28 - 'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'13:25 - Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak13:23 - Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı13:16 - Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında13:12 - Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor13:10 - 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuramer 3
seni sevmeyen ölsün 2
iş yerinde memurlar.net'in de açmaması 1
Sıpa 3
hans zinmer 5
bildrimde görülüp de açamadıklarmız 7
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 1
Volkan babacan 2
Sgk'nın tasarruf önerileri 9
melemen 3
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam