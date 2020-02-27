Koronavirüs olduğunu ihbar edene para ödülü verilecek
|27 Şubat 2020 11:13
|Yazdır
Yeni tip Corona virüsün çıktığı yer olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir kentte, corona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek.
Söz konusu parayı almak için tek şart ise, hastaneye başvuran kişide corona virüsüne rastlanması geriyor.
Yeni tip Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde corona virüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.
Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 corona virüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.
Çin'de Qianjiang kenti dışında bazı bölgelerde corona virüsü ile mücadele için "para ödülü" yöntemine başvuruluyor.
Yeni tip Corona virüsünün merkezi olan Hubey bölgesinde şimdiye kadar 65 bin vakaya rastlandı ve 2 bin 600 ölüm yaşandı.
Dünya çapında ise yeni tip corona virüs vakası 80 bini aşarken, 2 bin 800'den fazla insan yaşamını yitirdi.
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor
27 Şubat 2020 14:12
|Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor
27 Şubat 2020 13:43
|İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
27 Şubat 2020 13:28
|Trump'tan coronavirüs açıklamasındaki Türkiye detayı!
27 Şubat 2020 10:58
|Tokalaşmadığı için vatandaşlık belgesi alamadı
27 Şubat 2020 10:06
|Dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı
27 Şubat 2020 09:28
|Muhalifler İdlib'de Serakib kasabasını geri aldı
27 Şubat 2020 08:22
|750 saatte 1 milyon kibritle roket yaptı
27 Şubat 2020 08:09
|ABD'nin ilk Türk belediye başkanı, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi
27 Şubat 2020 08:07
|İran'ın karantina inadı virüsün yayılmasına neden oluyor
27 Şubat 2020 07:15