Polisi yaralayan şüpheli yakalandı
|27 Şubat 2020 11:17
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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda bir polisi ayağından vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.Ö'nün, dün 23.20 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Metro istasyonu içerisinde beklerken bir kişi tarafından belindeki silahının alınması ve çıkan arbede sonucu ayağından vurulmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin olaydan sonra metro rayları üzerinden Terazidere metro istasyonu istikametine kaçtığı, ardından bindiği ticari taksiyle Okmeydanı Örnektepe Mahallesi'nde araçtan indiği ve burada meydana gelen meskun mahalde ateş etme olayına karıştığı tespit edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti. Adreste bulunan S.Ç. kendisine izletilen görüntülerdeki kişinin oğlu Abdulsamet Ç. (24) olduğunu söyledi.
Şüpheli Abdulsamet Ç. Örnek Mahallesi'nde görevli memurun üzerinden aldığı ve olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı.
Şüphelinin kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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