1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde

Evlenen çift sayısı geçen yıl 541 bin 424 ile 2002'den sonra en düşük seviyesine geriledi- En fazla evlenme 99 bin 858 ile İstanbul'da gerçekleşirken, en az evliliğin yaşandığı il 426 ile Tunceli oldu
 27 Şubat 2020 11:22
Yazdır
Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde

- Türkiye'de yeni evlenen çift sayısı son 5 yıllık dönemde gerilerken, 2019'da 541 bin 424 ile son 17 yılın en düşük seviyesine indi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2008 yılında 641 bin 973 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan evlenen çift sayısı, son 5 yılda kademeli olarak geriledi.

2015 yılında 602 bin 982 olan evlenen çift sayısı, 2016'da 594 bin 493'e, 2017'de 569 bin 459'a ve 2018'de 554 bin 389'a geriledi. Geçen yıl evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424'e düştü. Böylece evlenen çift sayısı, 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

- En fazla evlilik İstanbul'da

Evliliklerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlenen çift 99 bin 858 ile İstanbul'da oldu. Bu ili 33 bin 875 çiftle Ankara, 28 bin 618 çiftle İzmir ve 19 bin 732 çiftle Bursa takip etti.

Geçen yıl illere göre evlilik sayıları incelendiğinde en az evliliğin yaşandığı yer 426 ile Tunceli oldu. Bu ili 434 evlilikle Bayburt, 562 evlilikle Ardahan ve 728 evlilikle Gümüşhane izledi.

2019'da bir önceki yıla göre 64 ilde evlenen çift sayısı azaldı, 16 ilde arttı, 1 ilde değişmedi.

Evlenen çift sayısının en fazla arttığı il Antalya olarak kayıtlara geçti. 2018'de 16 bin 199 evliliğin olduğu Antalya'da, bu sayı geçen yıl 16 bin 645'e çıktı. Böylece bir yılda evlenen çift sayısı 446 artış gösterdi. Evlenen çift sayısının artış gösterdiği diğer iller sırasıyla Kayseri, Manisa, Karaman, Balıkesir, Nevşehir, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Edirne, Zonguldak, Bayburt, Niğde, Erzincan, Artvin ve Çankırı oldu.

Evlenen çift sayısında değişim yaşanmayan tek il Hakkari olarak dikkati çekti. Bu ilde geçen yıl 1752 çift dünya evine girdi.

Son bir yılda evlilik sayısının en çok azaldığı il İstanbul olarak belirlendi. Bu ilde bir yılda yaşanan azalış 1475 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u sırasıyla Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa ve Ankara takip etti.

2002-2019 yıllarında Türkiye'de evlenen çift sayısı şöyle:

YIL

Evlenme sayısı

2002

510.155

2003

565.468

2004

615.357

2005

641.241

2006

636.121

2007

638.311

2008

641.973

2009

591.742

2010

582.715

2011

592.775

2012

603.751

2013

600.138

2014

599.704

2015

602.982

2016

594.493

2017

569.459

2018

554.389

2019

541.424

2018-2019 yıllarında illere göre evlenme sayıları şöyle:

İl

2018

2019

Yüzde Değişim

Adana

15.816

15.120

-4,4

Adıyaman

5.152

4.917

-4,6

Afyonkarahisar

5.117

5.030

-1,7

Ağrı

4.298

3.905

-9,1

Amasya

2.030

1.989

-2,0

Ankara

34.645

33.875

-2,2

Antalya

16.199

16.645

2,8

Artvin

954

966

1,3

Aydın

7.698

7.258

-5,7

Balıkesir

7.865

7.948

1,1

Bilecik

1.271

1.257

-1,1

Bingöl

2.015

1.872

-7,1

Bitlis

2.548

2.271

-10,9

Bolu

1.786

1.766

-1,1

Burdur

1.475

1.542

4,5

Bursa

19.829

19.732

-0,5

Çanakkale

3.239

3.189

-1,5

Çankırı

1.161

1.162

0,1

Çorum

3.589

3.508

-2,3

Denizli

6.981

6.813

-2,4

Diyarbakır

12.515

11.543

-7,8

Edirne

2.286

2.329

1,9

Elazığ

3.989

3.980

-0,2

Erzincan

1.359

1.371

0,9

Erzurum

4.893

4.758

-2,8

Eskişehir

5.596

5.455

-2,5

Gaziantep

15.226

15.049

-1,2

Giresun

2.503

2.470

-1,3

Gümüşhane

741

728

-1,8

Hakkari

1.752

1.752

0,0

Hatay

12.019

11.595

-3,5

Isparta

2.682

2.637

-1,7

Mersin

13.122

12.595

-4,0

İstanbul

101.333

99.858

-1,5

İzmir

29.588

28.618

-3,3

Kars

1.762

1.694

-3,9

Kastamonu

1.941

2.001

3,1

Kayseri

9.353

9.537

2,0

Kırklareli

2.138

2.118

-0,9

Kırşehir

1.580

1.515

-4,1

Kocaeli

12.940

12.486

-3,5

Konya

15.644

15.530

-0,7

Kütahya

3.396

3.477

2,4

Malatya

5.258

5.114

-2,7

Manisa

9.416

9.560

1,5

Kahramanmaraş

8.267

8.066

-2,4

Mardin

6.365

6.101

-4,1

Muğla

6.401

6.265

-2,1

Muş

3.092

2.886

-6,7

Nevşehir

2.065

2.148

4,0

Niğde

2.504

2.522

0,7

Ordu

4.615

4.542

-1,6

Rize

1.949

1.884

-3,3

Sakarya

6.835

6.637

-2,9

Samsun

9.018

8.448

-6,3

Siirt

2.247

2.086

-7,2

Sinop

1.310

1.215

-7,3

Sivas

4.134

4.028

-2,6

Tekirdağ

6.389

6.353

-0,6

Tokat

4.008

3.624

-9,6

Trabzon

4.963

4.842

-2,4

Tunceli

465

426

-8,4

Şanlıurfa

15.732

14.883

-5,4

Uşak

2.521

2.423

-3,9

Van

8.393

8.024

-4,4

Yozgat

3.271

3.182

-2,7

Zonguldak

3.589

3.623

0,9

Aksaray

3.290

3.269

-0,6

Bayburt

403

434

7,7

Karaman

1.671

1.756

5,1

Kırıkkale

2.102

2.092

-0,5

Batman

4.376

4.175

-4,6

Şırnak

3.490

3.265

-6,4

Bartın

1.250

1.143

-8,6

Ardahan

576

562

-2,4

Iğdır

1.463

1.370

-6,4

Yalova

1.713

1.645

-4,0

Karabük

1.472

1.425

-3,2

Kilis

1.193

1.108

-7,1

Osmaniye

4.036

3.987

-1,2

Düzce

2.521

2.450

-2,8

Toplam

554.389

541.424

-2,3
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sadece kızlık soyadını kullanmak isteyen evli kadına iyi haber
26 Şubat 2020 11:42		 Yalan söylemek 'boşanma' sebebi sayıldı
19 Şubat 2020 13:09
19 yıl sonra boşanabildiler
20 Ocak 2020 07:25		 Erken evliliğe çözüm yaş kriterine takıldı
30 Kasım 2019 07:30
Ad ve soyad hatalı yazımlarında son bir hafta
26 Ekim 2019 14:51		 Sakın patronunuza 'Sen kimsin' demeyin!
26 Ekim 2019 09:32
Mahkemeden booking.com kararı
18 Ekim 2019 10:30		 Nafakada kadın erkek ayrımı yok
27 Eylül 2019 10:44
Eşine boşanma davası açan kocaya koruma kararı
19 Temmuz 2019 12:46		 Açıklanamayan uzun telefon görüşmeleri boşanma nedeni
15 Haziran 2019 09:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor14:05 - Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar14:03 - KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı13:58 - Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı13:54 - İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı13:50 - Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı13:47 - Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu13:47 - Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?13:43 - Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor13:38 - Mezun olduğu okulu soydu
13:28 - İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi13:28 - 'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'13:25 - Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak13:23 - Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı13:16 - Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında13:12 - Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor13:10 - 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çocuk bezini değiştiren adam 3
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 4
patates hesap 1
bir kaç şehit var 2
yavaş iş yapanı görünce çıldırmak 4
Tarantula 2
istibra 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
sahibinden.com reklamı 1
kazandığı maçın tarihini dövme yaptırmak 3
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam