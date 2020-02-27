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Güzergah dışına çıkan minibüs yaşlı kadına ezdi

Kadıköy'de ters yönden ilerleyen ve güzergah dışına çıkan minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ölümüne neden oldu. Çevredekiler minibüslerin yoğun trafiği atlatmak için güzergah dışına çıktığını söyleyerek tepki gösterdi.
 27 Şubat 2020 12:01
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Güzergah dışına çıkan minibüs yaşlı kadına ezdi

Pendik-Kadıköy hattında çalışan Alican V.'nin kullandığı minibüs dün Göztepe'de güzergah dışındaki ara yolda, ters yönde ilerlerken Nigar Arkeş'e (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın minibüsün altında kaldı ve hastaneye kaldırıldı. Arkeş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemelerde bulunurken minibüs sürücüsü Alican V. kaza ilgili ifadesi alınması için Göztepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.

ÇİFTE SUÇLAMA

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsçülerin hem güzergah dışında, hem de ters yönden gittiklerini belirterek tepki gösterdi.

Kazayı gören Burak Engin şunları ifade etti:

* Minibüs kendi yolunda değil. Bir de ters yönden geliyor. Kadının bağırmasıyla çıktık baktık. Minibüs kadını ezmiş.

* Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor.

* Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok.

Olayı gören Yüksel Şahlan ise "Trafikten kaçmak için bu yolları kullanıyorlar. Güzergah dışına çıkıyorlar. Başka sokaklarda aynı şekilde. İnsanlara davranışları farklı. Uyarıları dikkate almıyorlar. Belediyeyi ve polisi arıyoruz ama bu çözüm bulunamıyor" diye konuştu

VATANDAŞLARIN MİNİBÜS İSYANI

Benzer kazalarla karşılaştıklarını belirten çevre sakinleri duruma tepki gösterdi. Kazadan kısa bir süre sonra güzergah dışına çıkan ve ters yönden gelen başka bir yolcu minibüsünü fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

"DAHA KİMİ EZECEKSİNİZ"

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler minibüsü durdurarak cezai işlem uyguladı.

Bir mahalle sakini minibüs sürücüsüne "Daha yeni kaza oldu, kadın öldü hastanede. Daha kimi ezeceksiniz. Senin arkadaşın öldürdü. Senin ne işin var burada" diyerek isyan etti.

DHA
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