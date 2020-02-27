Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!

Korona virüsün en çok etkilediği yaş grubu yaşlılar ve ağır hastalar olduğu daha önce basına yansımıştı.

Wuhan'da yaşayan gelişmeleri aktaran Nurettin Akçay, ölüm sayısı binlerde iken, hastalığın bulaştığı kişin yaşı ile bunlardan hayatını kaybedenlerin oranını gösteren bir istatistik paylaşmıştı.

Bu verilere göre, koronavirüs genel olarak 60 yaşından büyük hastalarda ölüm etkisini çok daha fazla gösteriyor. Wuhan'daki toplam ölüm sayısı 1023 iken, 0-9 yaş aralığında, hastalık 416 kişiye bulaşmış olmasına rağmen hiç hayatını kaybeden olmamıştır. Yine diğer genç yaş gruplarında da, hastalık bulaşmış olmasına rağmen yaşanan can kaybı çok daha az orandadır

İşte o veriler