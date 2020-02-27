İdlib şehidinin eşinden yürek burkan paylaşım
İdlib de şehit düşen Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı yürek yaktı. Meğer şehit Elibol doğacak kızı için hediye almış.
|27 Şubat 2020 11:37
|Yazdır
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı yürek yaktı. Meğer şehit Elibol doğacak kızı için hediye almış.
Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit Elibol, geride hamile bir eş ve bebeği için aldığı hediyeleri bıraktı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır eyleminde 2 aile daha evladına kavuştu
27 Şubat 2020 12:04
|Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
27 Şubat 2020 11:36
|Başkentte üç katlı dükkan çöktü
27 Şubat 2020 08:08
|Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi
27 Şubat 2020 07:36
|Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
27 Şubat 2020 06:30
|BUDO, Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
27 Şubat 2020 06:18
|Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27 Şubat 2020 05:21
|İstanbul'da beklenen lodos gece saatlerinde etkisini gösterdi
27 Şubat 2020 05:20
|Konya'da 'şivlilik' geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi
27 Şubat 2020 00:19
|Müdür yardımcısı intihar etmişti, kimse kalmak istemiyor
26 Şubat 2020 23:43