İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 'Sayın Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanıdır, korunmakla mükellef bir kişidir. Sayın Davutoğlu'nun bugün 63 koruması var.'
|27 Şubat 2020 11:53
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