1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da, 150 bin rezervasyon için koronavirüs iptali kapıda

Denizli, Nevşehir ve İstanbul'da şubat ayı başında koronavirüs kaynaklı iptal edilen 30 bin rezervasyonun ardından aynı senaryo şimdi de Van için konuşulmaya başladı. Yaklaşan Nevruz Bayramı öncesi virüsün İran'a sıçramasının ardından sınır kapıları kapatılıp uçuşlar durdurulurken 150 bine yakın rezervasyon da riske girdi. Virüsün etkilerinin devam etmesi halinde tüm rezervasyonların iptal edileceği belirtilirken, şimdiden İranlı acentaların otel ve havayolu şirketleri ile ücret iadelerini görüşmeye başladığı da öne sürüldü.
 27 Şubat 2020 11:54
Yazdır
Van'da, 150 bin rezervasyon için koronavirüs iptali kapıda

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılarak dünya genelinde 3 bine yakın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs Türkiye sınırına kadar dayandı.

İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs vakalarının ardından, Nahçivan dahil olmak üzere 4 sınır kapısı da ivedikle kapatılarak tüm uçuşlar tek taraflı olarak durduruldu.

Virüs salgını tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, bu süreçte İranlı hiç kimseyi ülkeye almadıklarını kaydetti.

ÇİN TARAFINDA 30 BİNDEN FAZLA İPTAL OLMUŞTU

Öte yandan her geçen gün ölü sayısının katlanarak arttığı koronavirüs dünya turizmini de ciddi anlamda tehdit ediyor. Çin ile Şubat sonuna kadar tüm uçuşların durdurulmasından kaynaklı Türkiye'de 3 ilde 30 binden fazla rezervasyon iptaline yol açan virüs bir ilde daha ciddi anlamda iptalleri gündeme getirdi.

NEVRUZ TATİLİNE ÇIKIYORLAR

İran'da 21 Mart - 1 Nisan arası Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Bu dönemde ortalama iki haftalık izne ayrılan İranlılar tatil ve alışveriş için ülke dışına çıkarken ağırlıkla geldikleri ülke ise Türkiye oluyor.

Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Van'a gelen İranlılar otellerde konaklayıp bol bol alışveriş yaparak ülkelerine geri dönerken bölge esnafına da ciddi bir gelir kapısını aralıyor.

İran ile sınır kapılarının kapatılması ve uçuşların durdurulmasının ardından otellerde neredeyse tek bir İranlı turistin dahi kalmadığını dile getiren Van Otelciler Derneği (VANODER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Yeşilağaç, İranlı turistlerin özellikle bu aylarda ili genelindeki otellerin yüzde 50'sini doldurduğuna dikkat çekti.

150 BİN REZERVASYON RİSK ALTINDA

İl genelinde 60 otel bulunduğunu ve günlük kapasitelerinin 7 bin 500 civarında olduğunu kaydeden Yeşilağaç, Nevruz Bayramı nedeniyle 15 Mart-4 Nisan arasında il genelindeki otellerin yüzde 80'nine yakının İranlı turistler tarafından rezerve edildiğini bunun da yaklaşık 150 bin rezervasyona denk gelebileceğini dile getirdi.

TAMAMI İPTAL OLUR!
Bugün itibariyle Nevruz Bayramı'na ilişkin henüz kendilerine ulaşan bir rezervasyon iptali olmadığına da vurgu yapan Yeşilağaç, virüsün etkilerinin sürmesi ve sınır kapılarının açılmaması halinde söz konusu rezervasyonların tamamının iptal olacağını açıkladı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor
27 Şubat 2020 11:24		 ASELSAN'dan tanklara üçüncü göz
27 Şubat 2020 11:15
Türk ekonomisine 60 milyar TL katkı
27 Şubat 2020 08:00		 Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Bütçe Komisyonunda kabul edildi
27 Şubat 2020 07:37
İstanbul'a ocak ayında 1 milyon 17 bin turist geldi
26 Şubat 2020 19:27		 İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek uçağı bekliyor
26 Şubat 2020 19:15
İş dünyası kendi arama motorunu kurdu
26 Şubat 2020 12:44		 'Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var'
26 Şubat 2020 12:20
'Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik'
26 Şubat 2020 12:15		 'Torba teklif' 10 bin gazinin yüzünü güldürecek
26 Şubat 2020 11:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor14:05 - Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar14:03 - KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı13:58 - Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı13:54 - İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı13:50 - Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı13:47 - Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu13:47 - Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?13:43 - Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor13:38 - Mezun olduğu okulu soydu
13:28 - İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi13:28 - 'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'13:25 - Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak13:23 - Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı13:16 - Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında13:12 - Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor13:10 - 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuramer 3
seni sevmeyen ölsün 2
iş yerinde memurlar.net'in de açmaması 1
Sıpa 3
hans zinmer 5
bildrimde görülüp de açamadıklarmız 7
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 1
Volkan babacan 2
Sgk'nın tasarruf önerileri 9
melemen 3
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam