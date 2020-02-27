Soylu: Bekçilerin kimlik sorma tartışması çok saçma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA editör masasında bekçilerin kimlik sorma tartışmasının dünyanın en saçma tartışması olduğunu açıkladı
|27 Şubat 2020 11:56
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Soylu, bekçilerin kimlik sorma tartışmalarına yönelik açıklama yaptı.
İşte Soylu'nun konuyla ilgili açıklaması
Bekçilik müessesesi kurulduğu günden bu yana kimlik soruyor. Mahkeme bunu düzeltin dedi. Bizlerde kanuna yazarak düzelttik.
Bekçi polisin yardımcısıdır.
Bekçi makul sebep olmadan zaten kimlik sormuyor. Bekçi, şüpheli bir olayda polisi çağırır. Örneğin canlı bomba hissediyorsa bunun da gereğini yapar.
Bekçinin kimlik sorma tartışması Dünya'nın en saçma tartışmasıdır.
2017 yılında günlük 280 hırsızlık vakası yaşanıyordu. Bekçiliğin yeniden aktif hale gelmesiyle beraber bu sayı şuan da 147'ye düşmüş durumda.İmralı yangını Süleyman Soylu'ya soruldu
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