Şehit Emniyet Müdürü soruşturmasında tutuklanan sayısı 14 oldu

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklananların sayısı 14'e çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, diğer 3 şüpheliyi ''(FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Sevk yazısında, sivil şüpheli H.Y'nin aynı soruşturmada tutuklanan G.E. ile örgütsel bağının bulunduğu belirtilerek, bu supheliler arasındaki irtibatın orgutun devam eden faaliyetini finanse etmek maksadıyla oldugunun anlaşıldığı vurgulandı.

Şupheli S.K'nin emekli polis memuru olduğu, Rize'nin Derepazarı ilcesinde gorev yaptıgı donemde supheli Ismail Hakkı Sarıcaoglu (Verdi'yi şehit eden zanlı) ile sohbet gruplarıyla irtibatlı oldugu anlatılan yazıda, şüphelinin, Sarıcaoglu ile cinayet tarihine (2018) kadar surekli irtibatlı oldugu kaydedildi.

Diğer şüpheli polis memuru E.D'nin de Ismail Hakkı Sarıcaoglu'nun da gorev yaptıgı Derepazarı ilcesinde bir donem orgut adına "sorumlu mahrem imam/abi" oldugu belirtilen sevk yazısında, şüphelinin ifadesine yer verildi. Sevk yazısında şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ancak bunun kabul edilmediği şu şekilde anlatıldı:

''Şupheliye, orgutle baglantısının Rize'de basladıgı beyanının samimi olmadıgı ifade edildiginde, bu defa polis okulu doneminde orgutle baglantılı oldugunu söyledi. Şüpheli, Ismail Hakkı Sarıcaoglu'nun Istanbul'daki imamı ile irtibatlı oldugunu anlattı. Kendisinin cinayetle iliskilendirilebilecegi degerlendirilmesiyle buradaki faaliyetlerine iliskin samimi olmayan kacamaklı ve eksik bicimde beyanda bulundugu goruldu. Bu yonde bir kısım teshis islemlerine katılmıs olsa da ifadesi bir butun olarak degerlendirildiginde aktif polis memuru olarak gorev yapmasına ragmen devam ettigi degerlendirilen orgutsel faaliyetlerini gizlemek maksadıyla kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yonelik soyut ve kacamaklı beyanlarda bulundugu anlasılmıs olup, bu nedenle de TCK'da yer alan etkin pişmanlık maddeleri kapsamından yararlanamayacagı anlasılmıstır.''

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de ifadeleri alınan 3 şüphelinin, ''(FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında, aralarında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit eden katil zanlısı Ismail Hakkı Sarıcaoglu'nun da bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmış oldu.