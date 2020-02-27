1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmirli serbest muhasebeci mali müşavirler indirimli elektrik kullanabilecek

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) üyesi olup bağımsız çalışan 4 bin meslek mensubu, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkı elde etti.
 27 Şubat 2020 11:57
Yazdır
İzmirli serbest muhasebeci mali müşavirler indirimli elektrik kullanabilecek

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) üyesi olup bağımsız çalışan 4 bin meslek mensubu, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkı elde etti.

Aydem Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, İZSMMMO, Aydem Enerji'ye bağlı elektrik tedarik şirketi olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Gediz Elektrik ile indirimli elektrik işbirliğine imza attı.

İZSMMMO Başkanı Vedat Adak ile Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna tarafından tanıtılan kampanya kapsamında serbest muhasebeci mali müşavirler, ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli elektrik kampanyasından faydalanabilecek.

- Kampanya başvurusu 30 Haziran tarihine kadar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, İZSMMMO ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerin yararlanabileceğini kaydetti.

Sontuna, kampanya süresince serbest muhasebeci mali müşavirlere sunulan sabit birim bedelli aktif enerji bedelinin 12 ay boyunca sabit olarak uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kampanyadan yararlanmak isteyen serbest muhasebeci mali müşavirler, İZSMMMO' nun SMS ve e-posta kanalı ile ileteceği başvuru formunu doldurabilir, İZSMMMO web sitesinde yer alan anlaşmalı kurumlar sayfasından veya Gediz Elektrik web sitelerindeki form üzerinden başvurabilirler. Kampanya başvurusu 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek."

İZSMMMO Başkanı Vedat Adak ise kampanyadan faydalanacak meslektaşlarının birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edeceğini belirterek, "Bu iş birliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma, Gediz Elektrik'e de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pekcan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama
27 Şubat 2020 12:43		 Türkiye'nin cep telefonu faturası 2 milyar dolar azaldı
27 Şubat 2020 11:37
Güvence Hesabı'ndan 2019'da ödenen tazminat 400 milyon lirayı aştı
27 Şubat 2020 11:18		 Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı
27 Şubat 2020 09:51
Taksici-Martı kavgası başlıyor
27 Şubat 2020 08:54		 Yerli jeneratöre yerli motor
27 Şubat 2020 07:47
İlk kez bir Türk e-ticaret sitesi halka açılacak
26 Şubat 2020 17:20		 Korona virüs turizmi vurdu
26 Şubat 2020 10:43
THY'den Çin ile İran seferlerine ilişkin açıklama
25 Şubat 2020 10:50		 OYAK, Total Oil Türkiye ve M Oil'i satın aldı
25 Şubat 2020 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor14:05 - Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar14:03 - KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı13:58 - Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı13:54 - İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı13:50 - Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı13:47 - Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu13:47 - Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?13:43 - Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor13:38 - Mezun olduğu okulu soydu
13:28 - İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi13:28 - 'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'13:25 - Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak13:23 - Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı13:16 - Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında13:12 - Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor13:10 - 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'13:08 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seni sevmeyen ölsün 2
01.03.2020 galatasaray vs gençlerbirliği maçı 4
online bahis 4
kınama 4
şu an çalan şarkı 1
sevda kuşun kanadında 2
hans zinmer 5
patates hesap 1
cumhurbaşkanını 11 saniye düşündüren soru 2
who let the dogs out 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam