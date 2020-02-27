FETÖ şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı
Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Samsun'da gözaltına alındı
|27 Şubat 2020 12:01
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Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Samsun'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken ihraç edilen M.B'yi yakaladı.
ByLock kaydı bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.
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