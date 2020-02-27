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'Avukat Vahit Bıçak'ın Polis Akademisi ile ilişiği kesiliyor'

Bakan Soylu açıkladı: Avukat Vahit Bıçak'ın Polis Akademisi ile ilişiği kesiliyor
 27 Şubat 2020 12:16
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'Avukat Vahit Bıçak'ın Polis Akademisi ile ilişiği kesiliyor'

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Davaya sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın savunmasında söylediği sözler damga vurdu. Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia eden Vahit Bıçak'a tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ''Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde Polis Akademisi ile ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde. Bugün itibariyle bu ilişki kesiliyor, bir süreci vardı onu bekledik. Onay bizim önümüzde ve kesilecek'' dedi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti.

Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluştu. Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olduğu yayında ''Polis Akademisi'ndeki öğretim üyesi Profesör Vahit Bıçak, Ceren Damar'ın sanığının avukatı. Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde, Polis Akademisi ile ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde. Bugün itibariyle bu ilişki kesiliyor, bir süreci vardı onu bekledik. Onay bizim önümüzde ve kesilecek'' dedi.
Anadolu Ajansı
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