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Umre ziyaretinin askıya alınmasına ilişkin kriz masası kuruldu

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin: Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsolosluğu ve TÜRSAB olarak kriz masası oluşturduk
 27 Şubat 2020 12:29
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Umre ziyaretinin askıya alınmasına ilişkin kriz masası kuruldu

- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, "Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsoluğu ve TÜRSAB olarak kriz masası oluşturduk." dedi.

Şahin, Suudi Arabistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şahin, Suudi Arabistan'da henüz rastlanmış koronavirüs vakasının olmadığını, tedbir olarak ziyaretlerin askıya alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Askıya alınma iki şekilde gerçekleşti. Birincisi, yeni vize verilmesi askıya alındı. İkincisi de vizesi alınmış, rezervasyonları yapılmış ve otelleri ödenmiş olan yolcuların Suudi Arabistan'a alınmaması ile ilgili bir karar alındı. Asıl kriz olan bu ikinci husus. Şu anda İstanbul, İzmir, Adana ve Kahramanmaraş'ta ve birçok havaalanında yolcular vardı. Kimisi uçaktan indirildi kimisi check-in işlemleri yapıldıktan sonra ziyaretlerin askıya alındığını öğrendi. Uçuşlar tamamen durdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsoluğu ve TÜRSAB konuyu takip ediyor. Umre ziyaretleri kısa süre sonra başlayacaksa hem hava yolu şirketlerimiz hem de bizler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama eğer uzun bir zaman sonra olacaksa elbette durum değerlendirmesi yapılacak, yolcuların paraları iade edilecek. Yolcularımızı asla mağdur etmeyeceğiz."

- "Sadece bugün için yaklaşık 3 bin yolcu etkilendi"

Konunun çok taze olduğunu vurgulayan Şahin, "Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsoluğu ve TÜRSAB olarak kriz masası oluşturduk. Yolcuları bir an önce döndürmek gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu konuda sahada arkadaşlarımız rapor hazırlıyorlar." dedi.

Şahin, tarifeli seferler ve charter seferleri dikkate alındığında bugün için yaklaşık 3 bin yolcudan bahsettiklerini, şu anda umre için Suudi Arabistan'da olanların dönüşleriyle ilgili sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Bu durumun acentelere maliyetine ilişkin soru üzerine Şahin, "Sadece vize bedeli yanacaksa bile 200 doların üzerinde. Diyanet kartı, otel rezervasyonlarıyla ilgili durumun ne olacağını şimdiden kestiremiyoruz. Yolcu başına 200 dolar ile 1000 dolar arasında değişen zararlar olacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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