712 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nakli yapıldı
Sağlık Bakanlığı; 111'i sözleşmeli 4/B statüsünde, 601'i ise teşkilat kanununa göre sözleşmeli olmak üzere toplam 712 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinlerini yaptığını açıkladı
|27 Şubat 2020 12:41
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Sağlık Bakanlığı; 111'i sözleşmeli 4/B statüsünde, 601'i ise teşkilat kanununa göre sözleşmeli olmak üzere toplam 712 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinlerini yaptığını açıkladı
İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı,2020 Yılı 1. Dönem 657-4/B ve 663-45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Sonuçları Açıklandı.
657-4B Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
663-45A Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
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