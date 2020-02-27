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712 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nakli yapıldı

Sağlık Bakanlığı; 111'i sözleşmeli 4/B statüsünde, 601'i ise teşkilat kanununa göre sözleşmeli olmak üzere toplam 712 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinlerini yaptığını açıkladı
 27 Şubat 2020 12:41
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712 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nakli yapıldı

Sağlık Bakanlığı; 111'i sözleşmeli 4/B statüsünde, 601'i ise teşkilat kanununa göre sözleşmeli olmak üzere toplam 712 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinlerini yaptığını açıkladı

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı,2020 Yılı 1. Dönem 657-4/B ve 663-45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Sonuçları Açıklandı.

657-4B Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

663-45A Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net
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