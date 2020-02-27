1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pekcan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bakan Pekcan: (Maske fiyatlarında artış) Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik
 27 Şubat 2020 12:43
Yazdır
Pekcan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske fiyatlarında görülen fahiş fiyat artışlarına ilişkin kendilerine 8 firmaya yönelik şikayet geldiğini belirterek, "Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, biz onu maske şikayetlerinden dolayı 3 Mart'a çektik." dedi.

Bakan Pekcan, CNN Türk'te, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve salgının ticarete etkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu salgın nedeniyle bakanlıklar arasında iyi bir iş birliği yürüttüklerini ifade eden Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak sınır kapılarında önlemler almaya devam ettiklerini söyledi.

Pekcan, İran'a açılan gümrük kapılarını kapattıklarını hatırlatarak, "Şu anda İran'daki yük nedeniyle Gürcistan'daki Sarp Kapımızı 24 saat çalışır hale getirdik. Türközü ve Çıldır-Aktaş kapılarının da kapasitesini ve eleman sayısını artırdık." diye konuştu.

Gürcistan'dan muhatap bakan ile görüştüklerini, orada İran üzerinden gelen 1 kişide Kovid-19 vakası görüldüğünü aktaran Pekcan, bu ülkeye bugüne kadar tır şoförlerinin kimlikle geçebildiğini ancak salgın nedeniyle artık pasaport kontrolü yapıldığını, son 21 günde İran, Çin, Güney Kore'den geçenlere izin vermediklerini bildirdi.

Pekcan, bu gümrük kapılarının eskisine göre daha yoğun olduğunu ancak tedbirlerini aldıklarını vurguladı.

Salgının ekonomik etkilerine değinen Pekcan, şöyle konuştu:

"Çin'den ara malı ham madde ithalatımız da var ama bu ülkeye yüzde 100 bağımlı değiliz. Yine de elektronikte, tekstilde, bazı elyaflarda, bilişimde, telefonda, bazı vakum ve hava pompalarında ithalatımızın yüzde 65'ini bu ülkeden alınan mallar oluşturuyor. Bu kalemlerde uzun dönemde tedarik alamazsak sıkıntı çekebiliriz ama başka tedarikçilerimiz de var. İhracatta sadece mermer, traverten, krom, kurşun ile bazı metal ve konsantrelerinde Çin pazarının yüzde 70'leri bulduğunu görüyoruz. Çin'e ihracatımızın yüzde 50'sini bu 5 kalem oluşturuyor. Dolayısıyla bunun kısa bir dönem etkisi olacaktır."

- "Olumlu etkilerini ikinci çeyrekte görmeyi bekliyoruz"

Pekcan, Çin'den ithalat yapan uluslararası bazı firmaların Türk firmalardan teklif almaya başladığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"İhracatımızın yüzde 50'si Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılıyor. AB ülkeleri ile jeopolitik konumumuzdan dolayı oraya ihracatın dönmesi diğer ülkelere nazaran daha kolay olacaktır. Çin'deki salgından Güney Kore, Vietnam, Tayland gibi Çin ile ekonomisi entegre ülkelerin daha çok etkilenmesi bekleniyor. Bizim tekstil, hazır giyim, deri, mobilya gibi sektörlerde ihracat potansiyelimiz var. Bu doğrultuda da firmalarımız ciddi hazırlık içindeler ama tabii ki bunlar bir tedarik, sipariş, kalite kontrol, onay süreçleri gerektiriyor. Halihazırda tedarikçi olduğunuz firma siparişlerini artırabilir ama yeni bir firmayla iletişime geçmek bir süreç gerektiriyor. Biz bunun etkilerini yılın ikinci çeyreğinde görmeyi bekliyoruz. Talebi de karşılayabilecek yetkinlikteyiz. Hazır giyimde kapasite artırımı çok daha hızlı. Tekstilde de yüzde 85'ler düzeyindeyiz, burada da kapasite artırımı çok zor değil. Kamu binalarının bu konuda kullanımına yönelik tahsisini de kendi aramızda konuşuyoruz. Yeter ki talep olsun."

- "Bize 8 firmayla ilgili şikayet geldi"

Bakan Pekcan, dünyadaki Kovid-19 salgınının ardından yurt içinde maskeye fahiş fiyatlar uygulandığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maskelerde fiyat artışı yönünde şikayetler var. Bugüne kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan, Fethiye Devlet Hastanesinden ve internet üzerinden satışlarla ilgili şikayet aldık. Bize toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Vatandaşlarımız bu şikayetlerini bize Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı (HFA)' mobil uygulamasından ulaştırabilir. Vatandaşlar şikayet başvuru bölümüne bastıklarında buraya ürün ya da firma hakkında bilgi ve fotoğraf da ekleyebiliyorlar. Bunu gönderdikleri anda hem Bakanlığımızın merkez sistemine hem de aynı anda o ilin ticaret il müdürüne gidiyor ve hemen gerekli tedbirler alınıyor. Bunun takibini yürütüyoruz, konuyla ilgili ne yapıldığına yönelik sistem üzerinden yeniden vatandaşa bildirimde bulunuyoruz. Vatandaşın şikayeti üzerine buralarda tespitler yapıyoruz ancak biz burada Ticaret Bakanlığı olarak hemen ceza kesmiyoruz. Bizim Reklam Kurulumuz var ve orada 19 üye bulunuyor. Bu üyelerin sadece başkanı ve bir üyesi Ticaret Bakanlığından, 17'si sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşuyor. Tespitler sonucunda önce firmadan savunma istiyoruz. Sebeplerine bakıyoruz ve bunu değerlendirdikten sonra Reklam Kurulu tarafından ceza kesilebiliyor. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, biz onu maske şikayetlerinden dolayı 3 Mart'a çektik. Savunmaların çoğu da geldi. Bu arada şikayet gelirse onları da değerlendirmeye alacağız. En fazla 104 bin liraya kadar cezası var."

- "İngiltere'den heyet geldi, bugün toplantı yapacağız"

Birleşik Krallık'ın Brexit sürecinin Türkiye ekonomisi üzerine etkilerinin sorulmasına karşılık da Pekcan, bu sürecin AB için olduğu kadar Türkiye için de önemli olduğunu dile getirdi.

Pekcan, İngiltere'ye geçen yıl 10,9 milyar dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çekerek, "Anlaşmasız Brexit olsaydı, raporlara göre 2,4 milyar dolar, bizim çalışmamıza göre de 3 milyar dolar ihracatımız olumsuz etkilenecekti, özellikle otomotiv, tekstil ve beyaz eşya alanında ancak anlaşmalı Brexit'e doğru gidiliyor. Dün bütün AB büyükelçileri ile bir toplantımız vardı ve çok pozitif geçti. Hem Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hem koronavirüs nedeniyle siparişlerin Türkiye'ye kaydırılması, ülkemizin güvenilir, kaliteli tedarikçi konumu vurgulandı. AB ile bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) üzerinde görüşme kararları var. Hem AB Komisyonu hem de İngiltere ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin de AB ve İngiltere'nin STA'larına paralel olarak anlaşma görüşmesi yapmasını, bu süreci beraber görüşmeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Mart'ın ilk haftasında da AB'den bir heyet gelecek. Süreci yakından takip ediyoruz, inşallah olumlu sonuçlanacak." diye konuştu.

Gümrük Birliği'ndeki güncelleme taleplerinde hedeflerinin kapsamı genişletmek olduğunu, şu anda anlaşma kapsamında tarım ürünleri, hizmet ticareti, kamu alımları ve e-ticaretin bulunmadığını belirten Pekcan, "Amacımız daha geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmak." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmirli serbest muhasebeci mali müşavirler indirimli elektrik kullanabilecek
27 Şubat 2020 11:57		 Türkiye'nin cep telefonu faturası 2 milyar dolar azaldı
27 Şubat 2020 11:37
Güvence Hesabı'ndan 2019'da ödenen tazminat 400 milyon lirayı aştı
27 Şubat 2020 11:18		 Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı
27 Şubat 2020 09:51
Taksici-Martı kavgası başlıyor
27 Şubat 2020 08:54		 Yerli jeneratöre yerli motor
27 Şubat 2020 07:47
İlk kez bir Türk e-ticaret sitesi halka açılacak
26 Şubat 2020 17:20		 Korona virüs turizmi vurdu
26 Şubat 2020 10:43
THY'den Çin ile İran seferlerine ilişkin açıklama
25 Şubat 2020 10:50		 OYAK, Total Oil Türkiye ve M Oil'i satın aldı
25 Şubat 2020 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:24 - Bakan açıkladı... Ödemeler yarın yapılacak14:12 - Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor14:05 - Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar14:03 - KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı13:58 - Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı13:54 - İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı13:50 - Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı13:47 - Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu13:47 - Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?13:43 - Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor
13:38 - Mezun olduğu okulu soydu13:28 - İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi13:28 - 'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'13:25 - Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak13:23 - Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı13:16 - Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında13:12 - Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor13:10 - 'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs, en çok bu yaş grubunu öldürüyor!
Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu
Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak
Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
Emekliler 1 Mart itibariyle promosyonlarını alacak
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
'Biz memuruz, maaşımızı da siz ödüyorsunuz'
Güneydoğulu gençleri PKK'dan alıp FETÖ'cü yapmış
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Efsane üçlü 7
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 2
kuş sütü 4
hans zinmer 5
Anasından doğduğuna pişman etmek 1
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
ffp 1
istibra 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Kestel Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Rize Derepazarı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak.
Manisa Turgutlu Belediyesi 41 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam