Soylu'dan Abdullah Gül tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar
|27 Şubat 2020 12:54
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu, Gül'ün Gezi olayları sırasında o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bıraktığını belirterek, "Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar" dedi.
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
"HAVALİMANINA TEK İNDİRMEK İSTEDİLER"
"Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar.
O dönem Cumhurbaşkanımıza hiçbiri kuvvet vermedi. Yalnız bıraktılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar. Evine gidip oturacaktı. Ondan sonra istediği gibi eylemleri yönlendireceklerdi. Sonra Türkiye'nin her tarafını yangın yerine çevireceklerdi.
Ağzımı açtırmasınlar. Kimse karşılamasın, bu işleri büyütmeyelim... Yok öyle bir şey. O tarihte beraber yaşadığımız insanlar biliyorlar.
FETÖ'nün Türkiye'nin hükümete karşı koyduğu gizli ilk hamlelerden biridir Gezi hamlesi."
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