'Meclis'te, koronavirüs karşısında milletvekilleri de risk altında'
|27 Şubat 2020 12:57
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Aynı zamanda bir hekim olan Kasap, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün insandan insana geçme oranının çok yüksek olduğunu ve havada canlı kalabilme süresinin 8 saati bulabildiğini söyledi.
Yakın temasla, aynı ortamda kalmayla bulaşabilen koronavirüsün kuluçka süresinin 2-14 gün sürdüğünü dile getiren Kasap, hastalığın ateş, öksürük, boğaz ağrısı, bazen ishal belirtileri gösterdiğini anlattı.
Kasap, şimdiye kadar ölenlerin 60-80 yaş arası olduğunu, hastalığa yakalananların şu ana kadar yüzde 2'sinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, altta yatan bir hastalık varsa bunun da ölüme yol açabileceğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığının yeterli tedbiri almadığını ileri süren Kasap, kamu spotları ve benzeri şeyler olmasına rağmen tedbirleri yeterli bulmadığını kaydetti.
- Tedbir önerisi
Kasap, elleri 20 saniye sabunlu suyla yıkama, antiseptik, alkollü solüsyonlarla dezenfekte etme, yüze, göze götürmeme, kalabalık ortamlara girmeme, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takma tavsiyesinde bulunarak, "Almanya'da, İtalya'da, Amerika'da olan şey... Siz kendiniz hastaneye gitmiyorsunuz, başvurmuyorsunuz, ekipmanları, gerekli donanımı olan araçlarla gelip sizi evden, bulunduğunuz mekandan alıyorlar." diye konuştu.
Kütahya Simav'da, Tayland tatiline giden bir vatandaşın kendisinin hastaneye gittiğini ve bunun doğru olmadığını anlatan Kasap, durumu bir facia olarak nitelendirdi. Bu hastanın Uşak'a, oradan da Ankara'ya sevk edildiğini dile getiren Kasap, bu nedenle Türkiye tarafından üretilen testin Simav ya da Uşak'ta yapılamamış olduğunu iddia etti.
Kasap, günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Meclis'te, milletvekillerinin de risk altında olduğunu ifade ederek, "Yüzde 60-95'lik alkollü dezenfektan solüsyonları Meclis'te nerede?" diye sordu.
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