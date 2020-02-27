Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.171,00 lira oldu.
|27 Şubat 2020 12:58
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.171,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|323,30
|323,50
|326,30
|326,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.130,00
|2.151,00
|2.150,00
|2.171,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|295,00
|299,00
|297,60
|301,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.082,00
|2.102,00
|2.101,00
|2.121,00
|Yarım Ziynet
|1.041,00
|1.051,00
|1.051,00
|1.061,00
|Çeyrek Ziynet
|521,00
|526,00
|525,00
|530,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
27 Şubat 2020 13:08
|Gün ortası döviz fiyatları
27 Şubat 2020 12:07
|Gram altın 326 lira seviyelerinde
27 Şubat 2020 10:39
|Borsa, güne düşüşle başladı
27 Şubat 2020 10:09
|Dolar güne yükselişle başladı
27 Şubat 2020 09:50
|Ünlü yatırımcı: Trump'tan koltuğu alırsa altın 2000 doları geçer
26 Şubat 2020 23:28
|Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
26 Şubat 2020 22:03
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
26 Şubat 2020 18:17
|Altının düşüşü bugün de devam etti
26 Şubat 2020 17:32
|Dövizde gün sonu fiyatları
26 Şubat 2020 17:21