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'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki rejim saldırılarına ilişkin ''Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilme süresi dolduğunda TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir'' dedi.
 27 Şubat 2020 13:10
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'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam kampımızı yapacağız. İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle mücadelemizin, milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor. Terör devletçiği darmadağın edilmiştir. Kararlı mücadele ile terör devletçiğini darmadağın ettik. Türkiye'nin bu örgüt ile mücadelesi milli güvenliği için zaruri bir mücadeledir.

''TSK ÜZERİNE DÜŞEN VAZİFEYİ YERİNE GETİRECEKTİR''

Türkiye'nin taşıdığı yük son derece yüksektir. İdlib'de rejimin katliamları neticesinde 1 milyona yakın kişinin hareketlendiği görülmektedir. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilmesi için verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen vazifeyi kararlı şekilde yerine getirecektir.

''İDLİB'DEKİ KARARLILIK KESİN VE TEREDDÜTSÜZ BİR KARARLILIKTIR''

İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır. 30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Rejimin, oldubittiyle orada bir durum ortaya çıkarıp, sonrasında 'Buradan geri çekilmem, bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi mutabakatına aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır. Görüşme ile ilgili tarih çalışılır kısa süre içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz. İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir.

CHP'NİN SURİYE ELEŞTİRİSİ

(Kılıçdaroğlu'nun) 'Suriye toprağında gözünüz var' ifadesi net bir şekilde Esad rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir. Esad rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir ifadeyi Türk iç politikasında sadece CHP Genel Başkanı'ndan duyuyoruz.''
Memurlar.Net
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