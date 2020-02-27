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Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (İmralı Adası'ndaki yangın) Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren bir helikopter, 20 arazöz, iki dozerle yangına müdahale etmeye başladık
|27 Şubat 2020 13:16
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangınının cezaevinden uzak bir noktada olduğunu ve söndürüldüğünü bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yangına hemen sabah saatlerinde 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle müdahale etmeye başladıklarını belirten Pakdemirli, "Yangın makilik alanda çıkmış durumda. Şu anda kontrol altında. Cezaevinden uzak bir durumda. Yer yer halen tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor" dedi.
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