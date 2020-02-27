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Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı: (Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alması) Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır.
 27 Şubat 2020 13:25
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Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın korona virüs nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasına ilişkin, umreye gidenlerin dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu olmadığını ancak yeni umre kaydı alınmayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan devleti korona virüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir. Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur. Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede korona virüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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