Diyanet: Umre için yeni kayıt alınmayacak
|27 Şubat 2020 13:25
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın korona virüs nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasına ilişkin, umreye gidenlerin dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu olmadığını ancak yeni umre kaydı alınmayacağını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan devleti korona virüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir. Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur. Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede korona virüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan açıkladı... Ödemeler yarın yapılacak
27 Şubat 2020 14:24
|KDK 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı
27 Şubat 2020 14:03
|'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'
27 Şubat 2020 13:28
|712 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nakli yapıldı
27 Şubat 2020 12:41
|THY'den iptal edilen seferlerle ilgili bilet iadesi açıklaması
27 Şubat 2020 12:38
|Umre ziyaretinin askıya alınmasına ilişkin kriz masası kuruldu
27 Şubat 2020 12:29
|'Avukat Vahit Bıçak'ın Polis Akademisi ile ilişiği kesiliyor'
27 Şubat 2020 12:16
|Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
27 Şubat 2020 11:52
|Diyanetin Aile ve Dini Rehberlik bürolarına 66 bin başvuru yapıldı
27 Şubat 2020 11:26
|Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Regaib Kandili' mesajı
27 Şubat 2020 10:32