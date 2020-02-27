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'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'

Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli iletişim halinde olduklarına değinen Koca, "Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütünün bize önerdiklerinden daha ötesinde yaptığımızı belirtmek istiyorum. Sadece nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye söylüyorum. Amerika halen Güney Kore'den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz neredeyse bir ay oldu, bütün yolculara uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu
 27 Şubat 2020 13:28
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'DSÖ'nün önerdiklerinin ötesinde önlemler aldık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'daki Türk vatandaşlarının sınırları zorlamamalarını, bulundukları ortamda, evde veya otelde mümkün mertebe dışarı çıkmadan bulundukları ortamı havalandırmalarını ve maskeli olmalarını isteyerek "Özellikle kişisel hijyen ve el yıkama dahil olmak üzere, yakın temasın olmaması gerektiğini, bu dönemde bizim imkanlar ölçüsünde sınırdan belli şartlarla alıp 14 gün zorunlu olarak gözetim altına alacağımızı bilmelerini, buna göre gelme noktasında bir irade içinde olmalarını özellikle söylemek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirlerini inceleyen Bakan Koca, daha sonra burada kurulan sahra hastanesini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Koca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye İran'dan hava ve kara yoluyla gelmek isteyen vatandaşların olduğunu söyledi. Sağlık taramasından geçirilen kişileri sınır kapısında kurulan sahra hastanesinde gözetim ve izolasyon altında tutacaklarını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Sınırda bugün oluşturduğumuz sahra hastanesi ve ünitelerini yerinde görmek, var olan bir eksiklik varsa bunu gidermek amacıyla bugün gelmiş olduk. Demin sahra hastanesini ve ünitelerini ziyaret ettim. Vatandaşlarımızla belli bir mesafede iletişim içinde olduk. Bu süreçte Gürbulak Sınır Kapısı'nda aldığımız ve takip ettiğimiz 60 kişi var ve bu kişiler içinde sağlık belirtisi bu anlamda soğuk algınlığı belirtisi olduğunu bildiğimiz 3 kişiyi hastane ortamına aldık. Bunun dışındaki hastalıkları olan Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişi ayrı bir ünitede barındırıyoruz. Onları daha yakın takip etmek istiyoruz."

- İran'da bulunan Türk vatandaşlarına tavsiyeler

Koca, sınır kapılarında tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İran'da olan vatandaşlarımızın, sınırları zorlamamalarını, bulundukları ortamda, evde veya otelde mümkün mertebe dışarı çıkmadan bulundukları ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, özellikle kişisel hijyen ve el yıkama dahil olmak üzere yakın temasın olmaması gerektiğini, bu dönemde bizim imkanlar ölçüsünde sınırdan belli şartlarla alıp 14 gün zorunlu olarak gözetim altına alacağımızı bilmelerini, buna göre gelme noktasında bir irade içinde olmalarını özellikle söylemek istiyorum. Doğubayazıt Hastanesi var, riskli gördüğümüz ve bu anlamda sağlık sorunu şüphesi olarak tespit ettiğimiz kişileri Doğubayazıt'a almış oluyoruz. Şu an orada da bugün ilave ettiğimiz 3 kişiyle 18 vatandaşımız bulunuyor. Bu vatandaşlarımızın hiçbirinin 38'i gecen bir ateş bulgusu yok. Solunum sıkıntısı yok. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi yakınmaları var. Biz hassasiyet gösterip daha yakın takip etmek istiyoruz."

Şu an bölgede 37 personelin 27 ambulansla görev yaptığını aktaran Koca, yatak kapasitelerini de akşama kadar 220'ye çıkaracaklarını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli iletişim halinde olduklarına değinen Koca, "Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütünün bize önerdiklerinden daha ötesinde yaptığımızı belirtmek istiyorum. Sadece nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye söylüyorum. Amerika halen Güney Kore'den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyor. Biz neredeyse bir ay oldu, bütün yolculara uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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