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Mezun olduğu okulu soydu

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir okuldan, içinde 13 bin 740 lira bulunan kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı.
 27 Şubat 2020 13:38
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Mezun olduğu okulu soydu

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir okuldan, içinde 13 bin 740 lira bulunan kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Kısa sürede yakalanan hırsızlık şüphelisi S.Y.'nin (17), 2016 yılında aynı okuldan mezun olduğu belirlendi.

Olay, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde Varsak İlkokulu ve Ortaokulun'da meydana geldi. Okul aile birliğinin, içinde 13 bin 740 lira bulunan kasası ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonrası şüphelinin, aynı okuldan 2016 yılında mezun olan S.Y. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden S.Y., çaldığı kasayı bir seranın içine bıraktığını söyledi. Polis tarafından içindeki parayla birlikte bulunan kasa ve güvenlik kamera kayıt cihazı, okul görevlilerine teslim edildi.

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.Y.'nin, aynı mahalledeki başka bir iş yerinden kollektör ve kablo çaldığı da belirlendi.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
DHA
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