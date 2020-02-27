Mezun olduğu okulu soydu
|27 Şubat 2020 13:38
|Yazdır
ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir okuldan, içinde 13 bin 740 lira bulunan kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Kısa sürede yakalanan hırsızlık şüphelisi S.Y.'nin (17), 2016 yılında aynı okuldan mezun olduğu belirlendi.
Olay, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde Varsak İlkokulu ve Ortaokulun'da meydana geldi. Okul aile birliğinin, içinde 13 bin 740 lira bulunan kasası ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonrası şüphelinin, aynı okuldan 2016 yılında mezun olan S.Y. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden S.Y., çaldığı kasayı bir seranın içine bıraktığını söyledi. Polis tarafından içindeki parayla birlikte bulunan kasa ve güvenlik kamera kayıt cihazı, okul görevlilerine teslim edildi.
İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.Y.'nin, aynı mahalledeki
başka bir iş yerinden kollektör ve kablo çaldığı da belirlendi.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar
27 Şubat 2020 14:05
|Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında
27 Şubat 2020 13:16
|RTÜK'ten TELE 1'e 'Can Ataklı' cezası
27 Şubat 2020 12:41
|Güzergah dışına çıkan minibüs yaşlı kadına ezdi
27 Şubat 2020 12:01
|TBMM'den iki komisyon, depremden zarar gören Malatya ve Elazığ'a gidiyor
27 Şubat 2020 11:54
|Polisi yaralayan şüpheli yakalandı
27 Şubat 2020 11:17
|Boks makinesinden para çalmışlardı, tutuklandılar
27 Şubat 2020 10:15
|Profesör, veterinere tecavüzle suçlanıyor
27 Şubat 2020 10:01
|Otomobili, kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü
27 Şubat 2020 09:02
|Bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından vuruldu
27 Şubat 2020 07:56