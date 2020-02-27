Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu
Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribot, iskele önünde oluşan kum adasına oturdu.
|27 Şubat 2020 13:47
|Yazdır
Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribot, iskele önünde oluşan kum adasına oturdu.
Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden "Aydın Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı.
İskeleye yaklaşık 20 metre uzaktaki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi.
Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı
27 Şubat 2020 13:58
|İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
27 Şubat 2020 13:54
|Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 25'i gördü
26 Şubat 2020 22:58
|Erdoğan açılışını gerçekleştirmişti! Yüzde 45 değerlendi
26 Şubat 2020 21:23
|Malatya'da koronavirüs karantinası olduğu iddiasına yalanlama
26 Şubat 2020 19:00
|Koronavirüs için medikal tulum üretti, siparişlere yetişemiyor
26 Şubat 2020 18:44
|Levent Camisi inşaatına başlandı
26 Şubat 2020 18:36
|Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
26 Şubat 2020 18:12
|Adliyedeki aramalarda bulunan ve unutulan eşyalar görenleri şaşırttı
26 Şubat 2020 18:07
|Korona virüse karşı ateş ölçer bile kalmadı
26 Şubat 2020 17:13