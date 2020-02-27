Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?

Daha önce yaptığı KHK açıklamaları nedeniyle eleştirilen Bülent Arınç'tan yeni açıklamalar geldi. KHK'lılar için, "Yurt dışına çıkamıyor, pasaportuna el konulmuş. Kimse de iş vermiyor, ben isyan ediyorum, bu adam dağa mı çıksın yani" diyen Bülent Arınç, AK parti kanadından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yönelik eleştiriler için de "Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa, onlar da meşru müdafaa haklarını kullanır. Belki de mahrem kalması gereken konuları kendilerini savunmak adına konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır. İki tarafa da zararı olur." diye konuştu.

Saadet Partisi'nin yayın organı TV 5'e konuşan Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a, 'hain' diye yaklaşılmasının da istenmeyen tartışmaları gündeme getireceği uyarısında bulundu. Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

KHK'lılar ne yapsın dağa mı çıksınlar?

150 bin kamu görevlisi ihraç edildi. Haksızlığa uğradığını iddia edenler oldu. OHAL kalktı ve bu kişilerden aç kalanlar var. Yüzde 10 nispetinde işe iade edildi. Bu da yeterli değil. Hakkında takipsizlik kararı verilmiş, beraat etmiş insanlar sadece ihraç edilmekle kalmadı. Yurt dışı çıkış yasağı var, pasaportlarına el konuldu. Kimse iş vermiyor. Ben de isyan ediyorum, bu adam dağa mı çıksın yani. Bunlar da inançlı insanlar. Bir yargı kararına itibar etmeyecekse neye itibar edeceğiz. Bu insanlar eziliyor, yarına dönük güvenleri kalmıyor.

Birileri rövanş hazırlığında

Allah adaleti emreder. Adaletin zıddı zulümdür. Bir ayet var; Sizin bir topluluğa, kavme olan nefretiniz sizi adaletten ayırmasın. Biz bu adamları sevmiyoruz. Topluca bakamazsınız. Babanın suçundan evladı suçlayamazsınız. Yargıtay bazı kararları bozmaya başladı, onları selamlıyorum. Filanın damadı çıktı. Bir kesim rövanş hazırlığı içinde. Bize zamanında şöyle yapmışlardı. Biz de onlara bunu yapacağız.

Topbaş'ın damadı Kavurmacı için 'öldür öldür' diye bağırıyorlardı

Ömer Faruk Kavurmacı'yı (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın damadı/ FETÖ'den tutuklu), şahsen de tanırım. Dört sene içeride yattı. Bir internet sitesi 'Onun damadı da tahliye edildi' yazdı. Ne vicdansız insansın, ahlaktan nasipsiz insansın. Adam dört sene içeride yattı. Bu vicdansızlığı yapanlar, beraat edince çıldırıyor. Arenada gladyatör gibi. Yukarıdan gelecek harekete bakıyor. Bağırıyorlar, 'öldür, öldür' diye.

Davutoğlu ve Babacan konusunda testi çatlar

(Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yönelik AK Parti içinden gelen eleştiriler) Şahıslarla ilgili eleştiriye girmemek lazım. Trollerin, troliçelerin ağzı ile hain denecek kadar bu insanlara hakaret edilmesi çok yanlış olur. Birlikte olduğumuz dönemlere ait suçlamalar yapılırsa onlar da meşru müdafaa haklarını kullanırlar. Mahrem kalması gereken konuları kendilerini savunmak adına konuşabilirler. Bu da testiyi çatlatır. İki tarafa da zararı olur. Davutoğlu ve Babacan'ın şahsına bir şey söylemek bize yakışmaz. Cama taş atınca karşılığı olur.

Hüseyin Gülerce'nin her şeyi yalan

Hüseyin Gülerce ile bir program yapıyorlardı, oraya mecburen bağlandım. Hüseyin Gülerce'nin her şeyi yalan. Herkes kendi kaderini yaşar. Müslüman'ın tek farkı, hesap gününe inanmasıdır. Hesap gününe inanan insan yalan söylemez, kul hakkı yemez.

Melih Gökçek'e parsel numarası mı vereyim

(Melih Gökçek ile yaşadığı "parsel parsel" polemiği) Ankara'da yaşananların çok iyi biliyorum. Herkesin bildiğini benim ayrıca söylememe gerek yok. Ankara'da ne yaşandığını, kimin kimlerle ne yaptığını veya ne yapmadığını bilir insanlar. Benim ayrıca parsel numarası vermeme gerek yok. Gökçek'in açtığı 50 bin liralık tazminat davasını mahkeme reddetti.