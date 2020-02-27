Hastalarından, 13 yılda aldığı kilolarla rekor kırdı
|27 Şubat 2020 13:50
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Laparoskopik cerrahı 13 yılda gerçekleştirdiği 2 bin 100 ameliyatla hastalarında 70 ton kilo kaybına sebep olarak rekor kırdı.
Uzun yıllar devlet hastanesinde görev yaptıktan sonra özel sektörde hizmet veremeye başlayan Prof. Dr. Kayaoğlu, 25 yıldır laparoskopik cerrahı olarak hizmet veriyor. 13 yılda 2 bin 100 obezite ve şeker ameliyatı yaptı. Yaptığı ameliyatlarda hiç bir hastasının can kaybı yaşamazken bu zamana kadar ameliyat yıptığı hastalar 70 ton kilo verdi. Hastalarına 70 ton kilo kaybı yaşatan doktor kırılması zor bir rekora imza attı.
25 yıldır laparoskopik cerrahi ile uğraştığını ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, "13 yıldır da sıfır hasta kaybı ile obezite ve şeker hastalığı ameliyatları yapmaktayım. Ameliyat ettiğim hasta sayısı 2100'in üzerinde ve hastalarımızın toplam kilo kaybı 70 tonu aştı. 13 yılda ameliyatını gerçekleştirdiğim 2 bin 100'ün üzerindeki hastam için yeni bir hayat başladı. Tabi ki bu benim için son derece memnuniyet veren bir durum. Hastalarımla adeta büyük bir aile olduk. Aramızda çok özel bir bağ oluştu. Laparoskopik yöntemle mide, kalın barsak, yemek borusu ve pankreas kanserlerinin ameliyatlarında tercih edilen ismim aynı zamanda şeker hastalığı ve obezite tedavisine yönelik olarak yapılan duodenal switch ve ileal interpozisyon ameliyatları ile pankreas başı kanserine yönelik olarak yapılan laparoskopik whipple ve yemek borusu kanserine yönelik olarak yapılan torako-laparoskopik total özefajektomi ameliyatları gibi ülkemizde halen çok az sayıda cerrahın gerçekleştirdiği ileri düzey ameliyatları da yapan ender isimlerin başında geliyorum" dedi.
Bilimsel çalışmaları ile 2 birincilik, bir tane üçüncülük kazanan Kayaoğlu'nun çalışmaları 650'nin üzerinde uluslararası makalede referans gösterildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisas yapan Prof. Dr. Kayaoğlu'nun 2 yıl yurt dışı tecrübesi de bulunuyor.
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