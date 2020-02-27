Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı
|27 Şubat 2020 13:58
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Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi.
Yerlikaya, ilk bilgilere göre mürettebattan 7 kişi ile 139 yolcuda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
TK1598 Sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, saat 12.25de İstanbul Havalimanına iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kalmıştır. İlk bilgilere göre 7si mürettebat, 146 yolcumuzda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yoktur. pic.twitter.com/pPbwBTRHKoAli Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 27, 2020
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