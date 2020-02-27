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Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar

Kurdukları sahte internet sitesi üzerinden sözde vize başvurusu alan dolandırıcılar, vatandaşlardan "başvuru ücreti" ya da "vize ücreti" adı altında para istiyor. Dolandırıcılar parayı aldıktan sonra da sahte sitelerindeki sözde çağrı merkezinin numaralarını yetkili şirketlerin çağrı merkezlerine yönlendiriyor.
 27 Şubat 2020 14:05
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Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar

Vize almak isteyen İlker Aydemirkan ve Buğra Aktaş o mağdurlardan yalnızca ikisi. Bursa'da yaşayan İlker Aydemirkan vize almak için gerekli evrakları topladı. Sonrasında ise dolandırıcıların tuzağına düştü. "Schengen vizesi almak üzere müracaat ettim" diyen Aydemirkan, şunları söyledi:

"Almanya ve İtalya üzerinden yapılan schengen vizesi müracaatlarında yetkilendirilmiş bir kuruluş var. Bu kuruluş üzerinden işlemlerinizi başlatıp hazırlıyorsunuz. Oradan randevu almaya çalışırken internette başka bir siteye girdim. Oradan 'İletişim bilgileri bırakın biz sizi arayacağız' dediler ve aradılar. Aradıktan sonra 'Biz sizin ön randevunuzu alıyoruz. Ödeme yapın' dediler. 'Ne ödemesi. Ödeme ofiste yapılıyor' dediğimde 'Bu yılbaşından sonra değişti. Vize harcı 80 euroya çıktı ve bunu da artık biz tahsis ediyoruz' dediler. 'Ön onayınızı aldık' diyerek mail gönderiyorlar. Aldıkları randevu gerçek. Orada firmanın logosunu, her şeyini görüyorsunuz. Banka hesabı var. 'O banka hesabına ödemeyi yaptığınız anda bu kesinleşecek' diyorlar. Ödemeyi yapıp, dekont kopyasını gönderdim. 'Randevunuz alınmıştır' diye bir mail daha geldi. Ben randevudan bir gün önce evrakları toplayıp firmanın ofisine gittim. 'Ödemeyi yaptım' dedim. 'Evraklar tamam ama ödeme yanlış. Biz internet üzerinden ödeme almıyoruz. Döviz bazında getiriyorsunuz onu burada ödüyorsunuz ve makbuzunuz vizenizle birlikte geliyor' dediler."

AKTAŞ: BENDEN 6400 LİRA TALEP ETTİLER

Vize alma vaadiyle dolandırılan bir diğer kişi İstanbul'da yaşayan Buğra Aktaş. Aktaş, "İtalya'da bir, iki tane şehri ziyaret etmek adına aracı kuruma ulaşarak vize başvurusunda bulundum. Aracı kuruma ben ulaştım. Evraklarımı hazırladım. Tüm işlemlerimi hallettikten sonra eve geçtim. Ertesi gün telefonumda iki tane cevapsız arama gördüm. Ben de internetten aracı kuruluş diye bulduğum numaraları aradım. İnternet aramalarında ilk sırada çıkıyorlar. İşinizi hızlı yapmaya çalıştığınız için tıklıyorsunuz ve iletişim bilgilerine bakıyor ve iletişime geçiyorsunuz. Seyahat teminat bedeli adı altında benden 6400 lira talep ettiler. Zannediyorsunuz ki o firma. O firmanın adını kullanıyorlar. Çeşitli nedenlerden dolayı bu para da mantıklı geldi. Bir yerde eksiğim vardı. Bir yerde boşluk vardı. Bu para oraya uyuyordu. Bilgileri aldım ve EFT işlemini gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

"MAĞDURLARIN ŞİKAYETÇİ OLMASI SÜRECİ BAŞLATIYOR"

Vize dolandırıcılığında mağdurların şikayetçi olması gerektiğini belirten Avukat İzzet Gürler, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili bir yaptırım olacak. Özellikle yapılan eylem dolandırıcılık unsurlarını taşıdığı için dolandırıcılık suçuyla cezalandırılmaları söz konusu olacak. Burada mağdurların şikayetçi olması süreci başlıyor. Yaşanan temel sıkıntılardan bir tanesi mağdurların genelde şikayetçi olmaktan kaygı duymaları ve çekinmeleri. Şikayet yapılırsa bunun sonucunda bir ceza alınması söz konusu oluyor. Son dönem itibarıyla çağrı merkezine yapılan telefon yönlendirmeleri bile söz konusu. Arama motorlarına yazıldığı zaman ilk çıkan sekmeler üzerinden de süreç başlayabiliyor"

"HER GÖRDÜĞÜMÜZ HTTPS UZANTILI SİTE GÜVENLİ OLMAYABİLİR"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşları uyardı. Bu tür dolandırıcılığın son zamanlarda yaygınlaştığını belirten Demircan, "Bunun nedeni yurt dışı çıkışları ve kış döneminin olması. Özellikle iş insanlarının vizeye ihtiyaçlarının olması. Bu sayıda çok ciddi bir artış yaptı. Önümüzdeki zamanda yine uzun süreli vizeler gündeme gelecek. Bunların sayılarının çok daha artması öngörülüyor. İnsanların kandıkları en büyük problem, süreci bilmiyorlar. Süreci bilmedikleri için de birilerinin onu yönlendirmesi gerektiğini düşünüyorlar. Böylece arama motoruna 'vize almak istiyorum' yazdıkları zaman maalesef dolandırıcıların sahte siteleri üst sıralarda çıkıyor. Her gördüğümüz HTTPS uzantılı site güvenli olmayabilir. Burada vize almak istedikleri yeri mutlaka çok iyi araştırmalı ve onun alan adını çok iyi öğrenmeleri gerekiyor." dedi.

MAĞDURLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Vize alma vaadiyle dolandırılan İlker Aydemirkan ve Buğra Aktaş, dolandırıcılar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
DHA
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